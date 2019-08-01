Двадцать тонн снега, картинги и трамплины для мотоциклов - в Тюмени пройдет технофестиваль #ДорогаВШколу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 20 тонн снега завезут на Центральную площадь в Тюмени. Второй Технофестиваль #ДорогаВШколу пройдет 31 августа. Впервые в нем примут участие тюменские представители экстремальных видов спорта. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала специалист по связям с общественностью центра спорта и отдыха "Воронинские горки" Ксения Ситдикова.

На фестивале будут представлены скейтборд, ролики, картинг и мотокросс, а все желающие смогут не только оценить показательные выступления лучших спортсменов области, но и попробовать себя на мастер-классах.

"Для выступления по мотокроссу на площади установят специальный трамплин и рампы, - рассказала Ксения Ситдикова. - Они позволят спортсменам совершать трюки на высоте до четырех метров. Вокруг площади будет проходить детская гонка на картингах".

| Фото: Центра спорта и отдыха «Воронинские горки» | Фото: Центра спорта и отдыха «Воронинские горки»

Сотрудники ГИБДД продемонстрируют показательные задержания нарушителей и смоделируют опасные для детей дорожные ситуации. Для детей и взрослых будут работать выставка спортивных, современных и ретро-автомобилей. Инспекторы в преддверии нового учебного года напомнят юным тюменцам о безопасности на дорогах. Сотрудники ГИБДД вручат всем юным участникам мероприятия световозвращатели, шары с логотипом фестиваля значки и памятки.

Мероприятие пройдет с 12 до 17 часов. В 13 часов 30 минут начнут работу мастер-классы.

"У детей и их родителей будет возможность из первых рук узнать все о той или иной дисциплине, а также сделать первые шаги под профессиональным присмотром опытных инструкторов", - добавила Ксения Ситдикова.

Проведение Технофестиваля #ДорогаВШколу в Тюмени становится традиционным. Год назад фестиваль технических и инженерных видов спорта собрал более 2 тыс. зрителей. Организаторами праздника выступят Тюменская региональная федерация автоспорта, ГИБДД Тюменской области и Тюменская областная дума и центр спорта и отдыха "Воронинские горки".

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Николай Ступников