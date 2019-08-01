Фестиваль #ДорогаВШколу пройдет в Тюмени

| Фото: static.mvd.ru | Фото: static.mvd.ru

Второй технофестиваль #ДорогаВШколу пройдет на Центральной площади Тюмени у здания регионального правительства 31 августа, начало в 12 часов.

Проведение данного фестиваля становится традиционным. в 2018 году он собрал более двух тысяч зрителей.

Для проведения мастер-классов по лыжам и сноуборду будет завезено более 20 тонн снега. На ул. Володарского установят специальные трамплин и рампы, которые позволят мотокроссменам совершать трюки на высоте до 4-х метров. Вокруг площади пройдут детские гонки на картингах.

Сотрудники ГИБДД не только продемонстрируют показательные задержания нарушителей, но и смоделируют ситуации, опасные на дороге для детей, а также покажут фазы технологии защитного вождения, которое может использовать каждый водитель. Будут представлены и инженерно-технические виды спорта, пройдет выставка автомобилей и мотоциклов, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.