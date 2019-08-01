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Юных тюменцев приглашают на технофестиваль #ДорогаВШколу

Общество, 09:12 31 августа 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Второй Технофестиваль #ДорогаВШколу пройдет в Тюмени 31 августа. Мероприятие стартует в 12 часов на Центральной площади. Впервые в нем примут участие тюменские представители экстремальных видов спорта.

На фестивале будут представлены скейтборд, ролики, картинг и мотокросс, а все желающие смогут не только оценить показательные выступления лучших спортсменов области, но и попробовать себя на мастер-классах.

Сотрудники ГИБДД продемонстрируют показательные задержания нарушителей и смоделируют опасные для детей дорожные ситуации. Для детей и взрослых будут работать выставка спортивных, современных и ретро-автомобилей. Инспекторы в преддверии нового учебного года напомнят юным тюменцам о безопасности на дорогах. Сотрудники ГИБДД вручат всем юным участникам мероприятия световозвращатели, шары с логотипом фестиваля, значки и памятки.

В 2018 году технофестиваль #ДорогаВШколу в Тюмени собрал более 2 тыс. зрителей. Организаторами праздника выступят Тюменская региональная федерация автоспорта, ГИБДД Тюменской области, Тюменская облдума и центр спорта и отдыха "Воронинские горки".

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# детская безопасность , дорожная безопасность , технофестиваль , фестиваль

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