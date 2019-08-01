Вместе весело учить ПДД - в Тюмени стартовал технофестиваль #ДорогаВШколу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Второй Технофестиваль #ДорогаВШколу проходит на Центральной площади Тюмени. Ребята и их родители, представители Госавтоинспекции, спортсмены и учителя в игровой форме повторяют правила дорожного движения.

Быть внимательнее на дорогах и беречь свое здоровье, напутствовала тюменцев участница #ДорогаВШколу Дарья Кумылина.

Она отметила, что такие мероприятия помогают всем еще раз вспомнить правила дорожного движения, научить маленьких детей. "В игровой форме, нам, детям интереснее получать эти знания, спасибо организаторам за такой праздник", - сказала она.

Дарья Кумылина в свои 12 лет уже два года занимается горными лыжами. Ей нравятся скорость, свобода и экстремальность этого вида спорта. Участвует в городских соревнованиях и почти всегда занимает почетные первые места. Мечтает стать профессиональной горнолыжницей и принять участие в Олимпийских играх. Новичкам советует не начинать ездить без инструктора и не пытаться сразу выполнять сложные трюки.

"Правила дорожного движения всегда соблюдаю. В школу к нам постоянно приходят инспектора ГИБДД и рассказывают как правильно вести себя на дороге. Это очень помогает. Но многие ребята еще не знают и не соблюдают эти правила, переходят дорогу в неположенном месте, на красный свет. Часто вижу, что ребята не слазят с велосипеда и так переезжают проезжую часть", - отметила юная тюменка.

Дарья пожелала всем быть внимательнее на дороге и беречь свое здоровье.

Второй Технофестиваль #ДорогаВШколу будет работать на Центральной площади Тюмени до 17 часов. Впервые в нем участвуют тюменские представители экстремальных видов спорта.

На мероприятии представлены скейтборд, картинг и мотокросс, а все желающие могут не только оценить показательные выступления лучших спортсменов области, но и попробовать себя на мастер-классах. Для детей и взрослых работает выставка спортивных, современных и ретро-автомобилей.

Ирина Шемякина