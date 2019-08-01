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Тюменский технофестиваль открылся флешмобом "Шагающий автобус"

Общество, 14:26 31 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около ста детей приняли участие во флешмобе "Шагающий автобус", который открыл второй технофестиваль #ДорогаВШколу на Центральной площади в Тюмени 31 августа.

Дети сформировались в колонну и соблюдая все правила дорожного движения прошли от здания правительства к к главной сцене фестиваля.

"Это дети, занимающиеся в учреждениях молодежной политики и спорта, в том числе по направлениям безопасности дорожного движения", — сказал председатель комитета молодежной политики департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Алексей Краев.

Ребята в ярких световозвращающих жилетках - участники флешмоба дали старт официальной церемонии открытия фестиваля.

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Инна Пахомова

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# безопасность , ГИБДД , дети , технофестиваль

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