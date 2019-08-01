Сергей Сарычев: безопасность детей на дорогах - в приоритете

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Технофестиваль "Дорога в школу" торжественно открыли на Центральной площади Тюмени вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев и начальник областного УМВД РФ генерал-майор Юрий Алтынов.

"Главная цель технофестиваля "Дорога в школу", который проходит второй год подряд, заключается в сохранении жизни и здоровья юных тюменцев. Перед началом нового учебного года мы напоминаем детям и их родителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения", - рассказал Сергей Сарычев в интервью обозревателю "Тюменской линии".

Тюменские дороги с каждым годом становятся все более качественными и скоростными, поэтому тема безопасности движения остается очень актуальной. К сожалению, за семь месяцев 2019 года общее количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей в регионе выросло почти на 20%, отметил вице-губернатор. При этом ДТП с тяжелыми последствиями произошло меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Статистика свидетельствует, что 45 процентов дорожно-транспортных происшествий с участием детей происходят по вине родителей, которые пренебрегали элементарными требованиями безопасности. И сами ребятишки, и их папы и мамы должны понимать, что от соблюдения правил дорожного движения зависят их жизни и здоровье", - подчеркнул Сергей Сарычев.

По мнению вице-губернатора, снижению детского дорожно-транспортного травматизма способствует развитие в областном центре сети велодорожек и другой инфраструктуры для активного отдыха.

"Детям не обязательно выезжать на проезжую часть на велосипедах, скутерах, самокатах. Они не только укрепляют свое здоровье, но и приобретают опыт безопасного вождения", - считает Сергей Сарычев.

Вице-губернатор пожелал тюменским школьникам больше пятерок в наступающем учебном году, а родителям и учителям - терпения и доброты.

Сергей Сарычев и Юрий Алтынов вместе с юными участниками технофестиваля приняли участие во флешмобе, посвященном правилам перехода через дорогу.

"Каникулы кончаются, и завтра тюменские школьники сядут за парты. Необходимо освежить в памяти и детей, и взрослых правила дорожного движения. В начале нового учебного года водители должны быть максимально осторожными. Необходимо снижать скорость, проезжая возле школ и детских садов, обращать внимание на детей-пешеходов. Мы, взрослые, должны подавать детям пример безопасного поведения на дороге", - подчеркнул в интервью обозревателю "Тюменской линии" генерал-майор Юрий Алтынов.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Второй Технофестиваль #ДорогаВШколу будет работать на Центральной площади Тюмени до 17 часов. Впервые в нем участвуют тюменские представители экстремальных видов спорта. Для детей и взрослых работает выставка спортивных, современных и ретро-автомобилей.

Евгений Бабенко