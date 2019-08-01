Тюменцы могут проверить знание ПДД на технофестивале #ДорогаВШколу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Проверить уровень знаний Правил дорожного движения смогут все желающие во время второго технофестиваля #ДорогаВШколу, который открылся на Центральной площади Тюмени, напротив здания правительства региона, 31 августа.

Среди множества развлекательных и познавательных площадок на площади можно заметить большой автобус, на одной из сторон которого написано "Тотальный экзамен по ПДД". Именно в нем любой желающий — как взрослый, так и ребенок — может проверить свои знания.

"Взрослые будут сдавать по специальным билетам, а детей ждут тесты. Давшим правильные ответы вручат сувениры — папки со световозвращающей полосой", — сказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.

Напомним, второй технофестиваль #ДорогаВШколу стартовал в Тюмени 31 августа. Масштабное мероприятие с множеством занимательных площадок продлится до 17 часов.

Инна Пахомова