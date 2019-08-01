  • 31 августа 201931.08.2019суббота
  • USD66,4897
    EUR73,3847
  • В Тюмени 9..11 С 5 м/с ветер западный

Тюменцы могут проверить знание ПДД на технофестивале #ДорогаВШколу

Общество, 15:01 31 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Раритетные мопеды и ретроавтомобили выставили на технофестивале в Тюмени

Проверить уровень знаний Правил дорожного движения смогут все желающие во время второго технофестиваля #ДорогаВШколу, который открылся на Центральной площади Тюмени, напротив здания правительства региона, 31 августа.

Среди множества развлекательных и познавательных площадок на площади можно заметить большой автобус, на одной из сторон которого написано "Тотальный экзамен по ПДД". Именно в нем любой желающий — как взрослый, так и ребенок — может проверить свои знания.

"Взрослые будут сдавать по специальным билетам, а детей ждут тесты. Давшим правильные ответы вручат сувениры — папки со световозвращающей полосой", — сказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.

Напомним, второй технофестиваль #ДорогаВШколу стартовал в Тюмени 31 августа. Масштабное мероприятие с множеством занимательных площадок продлится до 17 часов.

Инна Пахомова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ПДД , технофестиваль

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:11 31.08.2019Тюменские студенты представили свой болид на технофестивале
16:02 31.08.2019Тюменцы успешно сдают тотальный диктант по ПДД
15:37 31.08.2019К юбилею улицы Никольской в Тюмени пройдет череда мероприятий
15:30 31.08.2019Раритетные мопеды и ретроавтомобили выставили на технофестивале в Тюмени