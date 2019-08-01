Раритетные мопеды и ретроавтомобили выставили на технофестивале в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Выставка раритетных мотоциклов и ретроавтомобилей развернулась на втором технофестивале #ДорогаВШколу, который открылся на Центральной площади Тюмени 31 августа.

Здесь гости технофестиваля могут увидеть экспонаты из частной коллекции раритетных мотоциклов Олега Гузенко. Четыре мопеда родом из СССР, между ними разместился двухколесный транспорт марки Babetta — он произведен в Словении.

"Для меня самый значимый здесь мопед Riga-Mini. Хотел именно такой в детстве. Отец сказал мне, если на второй этаж получится затащить — купим. Был слабенький, не затащил, поэтому остался без такого мопеда и продолжил ездить на велосипеде. Коллекцию он пополнил два года назад, его восстановили, привели в надлежащий вид", — поделился представитель частной коллекции ретромотоциклов Олега Гузенко Иван Скуригин.

Он отметил, что большинство байкеров сегодня ездят аккуратно, но при этом призвал соблюдать Правила дорожного движения, уважать на дороге друг друга.

Неподалеку также можно увидеть расставленные в ряд ретроавтомобили. Гости технофестиваля охотно фотографируются на фоне красивых машин, которые редко встретишь на дороге в потоке.

Напомним, технофестиваль #ДорогаВШколу стартовал в Тюмени 31 августа. Его уже второй раз проводят перед Днем знаний. Масштабное мероприятие призвано напомнить родителям детей, которые отправятся в школу, и автовладельцам о необходимости соблюдения ПДД на дорогах региона.

Инна Пахомова