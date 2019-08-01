Тюменцы успешно сдают тотальный диктант по ПДД

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Тотальный экзамен по ПДД без ошибок сдал житель Тюмени Дмитрий Леонгард на технофестивале #ДорогаВШколу. Мероприятие проходит 31 августа на Центральной площади Тюмени.

В свои 17 лет Дмитрий проходит обучение вождению по категориям B и С в ДОСААФ России в Тюмени. На вопросы диктанта он ответил без ошибок, затруднение вызвал вопрос про остановку транспортного средства на обочине.

"Преподаватель доволен мной и моими знаниями. Считаю, что такие мероприятия необходимо проводить. Очень интересно и познавательно", - рассказал он.

Дмитрий Леонгард подчеркнул, что в преддверие начала учебного года школьникам следует быть более внимательными на дорогах. Соблюдение элементарных правил дорожного движениях помогут сохранить свое здоровье.

"При переходе дороги необходимо смотреть по сторонам, убедиться, что здоровью ничто не угрожает. Быть вежливыми и помнить, что вы не единственный кто находится на улице. Ведь остальные люди тоже отдыхают, спешат на работу или просто идут по своим делам. Обязательно надо обращать внимание на пробегающих рядом детей, велосипедистов, скейтбордистов, водителей автомобилей, животных. Иначе можно легко получить травму или нанести ее другим", - рассказал тюменец.

Проверить уровень знаний Правил дорожного движения могут все жалеющие посетители второго технофестиваля #ДорогаВШколу.

Ирина Шемякина