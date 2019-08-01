Тюменские студенты представили свой болид на технофестивале

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Болид, собранный с нуля тюменскими студентами и принявший участие в соревнованиях в Италии, могут увидеть гости второго технофестиваля #ДорогаВШколу на Центральной площади в Тюмени 31 августа.

"Мы являемся командой формульного класса. Международные соревнования Formula Student ежегодно проходят в разных странах. Каждый год тюменские студенты самостоятельно проектируют и с нуля собирают гоночный болид. Этот болид в прошлом году участвовал в Formula Student Italy. Через две недели мы поедем с ним же на всероссийский этап в Москву. Мы планируем занять там призовое место", — поделился студент Тюменского индустриального университета, участник научно-технического проекта Neftegaz Engeneering Александр Черноклюк.

Болид, который могут детально рассмотреть гости технофестиваля, проектировали в 2017 году. Его проектировали около 20 человек. "Каждый инженер был ответственен за свой узел. На сборку уходит примерно четыре месяца. На само проектирование, которые мы ведем в программе для 3D-моделирования, и продумывание узлов уходит около полугода, может, восьми месяцев", — рассказал студент.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Здесь же студенты ТИУ представляют другие проекты. Например, в рамках проекта "Sunberia TIU" задумана постройка гоночного автомобиля, который будет ездить за счет энергии солнца. Суть второго проекта под названием Sektor заключается в возведеии дома, который будет работать только на солнечных батареях. "Он должен не просто жить за счет солнечных батарей, но и заряжать другие объекты, например, электромобили. Наша цель — создать такой дом и выступить на конкурсе Solar Decathlon в Германии в 2021 году", — добавил студент ТИУ, участник команды Sektor Матвей Ашихмин.

Напомним, второй технофестиваль #ДорогаВШколу стартовал в Тюмени 31 августа. Масштабное мероприятие с множеством занимательных площадок продлится до 17 часов.

Инна Пахомова