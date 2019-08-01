Выставка изобретений воспитанников детского технопарка заинтересовала тюменцев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Копию легендарной машины Bugatti Type 35 можно увидеть на Центральной площади Тюмени 31 августа.

Гоночный автомобиль стоит у входа в павильон Дворца творчества и спорта "Пионер", детского технопарка "Кванториум" и центра технических видов спорта.

Внутри павильона представлена выставка работ учащихся. Здесь можно увидеть различные модели машин, самолетов, судов и даже робототехнические вездеходы.

По словам заведующего отделением технических видов спорта, старшего тренера-преподавателя детского технопарка "Кванториум" Владимира Кипера, копия Bugatti Type 35 - совместный труд детей и преподавателей.

"По техническим видам спорта проводятся различные соревнования, как региональные, так и чемпионаты России и Европы. В июле наши воспитанники стали чемпионами Европы по моделям воздушного боя в Болгарии. Также ребята участвовали в различных олимпиадах по автомоделированию, в первенствах России стали серебряными призерами, есть и чемпионы и победители всероссийских соревнований", — поделился Владимир Кипер успехами учащихся.

Также, по его словам, есть интересные соревнования "Кубок РТК". На них, управляя вездеходами на полигоне, юные инженеры используют шлемы виртуальной реальности. И здесь отличились наши ребята.

"Ярослав Марченко, которому сейчас 14 лет, стал бронзовым призером данных соревнований в Санкт-Петербурге", — добавил тренер-преподаватель.

Впереди ребят, занимающихся в детском технопарке, ждет Всероссийская научно-инженерная олимпиада "Кванториада", которая пройдет в декабре в Москве.

Тюменцы, посетившие совместную презентационную площадку 31 августа, могли не только ознакомиться с работой тюменского детского технопарка, испытать представленные здесь модели, но записать детей в секции.

Инна Пахомова