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Родители школьников призывают тюменских водителей: #СбавьтеСкорость

Общество, 17:17 10 сентября 2019

Госавтоинспекция Тюмени | Фото: Госавтоинспекция Тюмени

Представители "Родительских патрулей" призывают автомобилистов, чьи маршруты движения проходят вблизи учебных заведений, снижать скорость перед пешеходными переходами в Тюмени, сообщает Госавтоинспекция города.

Активисты проводят для школьников инструктажи дорожной безопасности, знакомят с безопасными маршрутами "Дом – школа - дом", обращая внимание детей, на то, что даже при переходе проезжей части по пешеходному переходу, необходимо убедиться, что автомобили на каждой полосе для движения остановились и пропускают.

Госавтоинспекция Тюмени | Фото: Госавтоинспекция Тюмени

При помощи ярких растяжек с призывами #ДорогавШколу и #СбавьтеСкорость автоинспекторы, участники "Родительских патрулей" и школьники призывают водителей снижать скорость перед пешеходными переходами.

В течение учебного года представители тюменских "Родительских патрулей" будут встречать группы детей и сопровождать их до жилых массивов.

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# Госавтоинспекция , детская безопасность , дорожное движение

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