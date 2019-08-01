Пятьдесят три семьи Ялуторовска переедут в новые квартиры по региональной программе

| Фото: администрации Ялуторовска | Фото: администрации Ялуторовска

53 семьи или 139 человек Ялуторовска будут переселены из аварийного и ветхого жилья в новые дома по региональной программе в 2019 году. Более 92 млн рублей федеральных и региональных средств будет освоено на реализацию проекта.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила начальник отдела комитета управления муниципальным имуществом администрации Ялуторовска Ирина Насибова.

"Первые 24 семьи заедут в новый дом по переулку Шоссейный, 2б в сентябре. На проезде Анисимовский, 5 будет построен еще один дом для переселенцев, его сдадут до конца года. Туда заедут остальные 29 семей - участники программы", - рассказала она.

Региональная адресная программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья разработана с целью исполнения указа президента Российской Федерации "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", национального проекта "Жилье и городская среда", федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Она принята в марте 2019 года и рассчитана до 2025 годы. Ялуторовск участвует в проекте только в 2019 и 2020 г.

"В 2020 году нам предстоит расселить из аварийного фонда 79 квартир, 172 жителя Ялуторовска, - говорит Ирина Насибова. - Более 147 миллионов рублей будет направлено из бюджетов Фонда ЖКХ и регионального правительства на эти цели".

Квартиры под ключ для будущих новоселов строило ООО "ЯлтКомплектСтрой". По словам генерального директора Павла Галкина, для строительства дома использовались силикатные блоки местного завода. Возвести дом удалось за 10 месяцев.

"В доме есть все необходимое для жизни. Центральное отопление, водоснабжение, водоотведение. В квартирах обои, санфаянс, межкомнатные двери. Снаружи дом отделан декоративной штукатуркой. Сейчас занимаемся строительством еще одного дома для переселения", - рассказал Павел Галкин.

Анжела Лебедева