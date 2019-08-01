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Фестиваль познакомит тюменцев со студенческими объединениями

Общество, 17:49 28 августа 2019

Объединенный совет обучающихся в ТюмГУ | Фото: Объединенный совет обучающихся в ТюмГУ

Первый фестиваль студенческих объединений UTMN Fest начнется в Тюмени по адресу ул. Красина, 19 в районе автозаправки 4 сентября в 14 часов, сообщают организаторы.

На мероприятии любой житель города сможет познакомиться со студенческими объединениями ТюмГУ и пообщаться с их представителями.

В реестре ТюмГУ зарегистрировано большое количество студенческих объединений. Часть из них выступит со своей площадкой на фестивале. Организаторы отмечают, что всех гостей ждут яркие и приятные сюрпризы, интерактивы и розыгрыши от студенческих сообществ.

Вход свободный.

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# студенчество , фестиваль

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