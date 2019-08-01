В Урае пожарные спасли от отравления угарным газом семерых человек

| Фото: 86.mchs.gov.ru | Фото: 86.mchs.gov.ru

Семь человек эвакуировали из горящего 12-квартирного двухэтажного брусового дома огнеборцы Урая ночью 28 августа.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру городской пожарно-спасательной части в 22 часа 8 минут. Первое подразделение во главе с начальником караула Алексеем Мясниковым прибыло через 3 минуты. Еще в пути было отдано распоряжение командирам отделений с помощью ручных пожарных лестниц эвакуировать жильцов из квартир.

На месте стало ясно, что горит подъезд. Лестничная клетка была полностью задымлена, женщина и двое детей эвакуировались со второго этажа самостоятельно, они получили травмы, которыми занялись врачи скорой помощи.

"Ситуация была очевидна, - сообщил Алексей Мясников. – Выход задымлен, время позднее и, вероятнее всего, люди находятся дома, поэтому все внимание туда. Дал команду на проведение спасательных работ. Так как здание двухэтажное, оптимально было использовать ручные лестницы. Ребята справились, можно сказать, за секунды. Отделение Виктора Башмурова через окно спасло четырех человек с тыла дома, а мой помощник Андрей Назаров со вторым отделением работал на фасаде. Спасли еще трех жильцов".

Параллельно спасательным работам огнеборцы организовали тушение пожара. Звено газодымозащитников вошло в подъезд, в течение четырех минут пожар локализовали, о ликвидации огня объявили в 22 часа 23 минуты.

По оценкам руководства пожарно-спасательной части, дежурный караул сработал эффективно, на момент прибытия подразделений площадь возгорания составляла порядка 40 кв. м, и специалисты не дали бедствию разрастись, ущерб составил около 200 тыс. рублей. Принятые меры позволили достичь главной цели – не допустить жертв.