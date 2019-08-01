Тюменцев научат делать эко-блокноты в сквере Депутатов

| Фото: "Современник Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "Современник Тюмень" во ВКонтакте

Мастер-класс по созданию эко-блокнота и поролоновое шоу ждут тюменцев на празднике "Здравствуй, осень!", который развернется в сквере Депутатов 1 сентября с 15 до 18 часов, сообщает Центр культуры и искусства "Современник".

Гостей ждут открытые уроки со сказочными героями, концерт с участием танцевальных и вокальных коллективов ЦКиИ "Современник", мастер-классы по изготовлению эко-блокнота, сладких подарков, бумажных объемных цветов. Также здесь организуют поролоновое шоу, аквагрим, химическое шоу "Открывашка".

Как сообщают организаторы, для гостей подготовили подарки: рюкзаки для походов, фирменная продукция от птицефабрики, сертификаты в веревочный парк.