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Тюменцев научат делать эко-блокноты в сквере Депутатов

Общество, 14:10 30 августа 2019

"Современник Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "Современник Тюмень" во ВКонтакте

Мастер-класс по созданию эко-блокнота и поролоновое шоу ждут тюменцев на празднике "Здравствуй, осень!", который развернется в сквере Депутатов 1 сентября с 15 до 18 часов, сообщает Центр культуры и искусства "Современник".

Гостей ждут открытые уроки со сказочными героями, концерт с участием танцевальных и вокальных коллективов ЦКиИ "Современник", мастер-классы по изготовлению эко-блокнота, сладких подарков, бумажных объемных цветов. Также здесь организуют поролоновое шоу, аквагрим, химическое шоу "Открывашка".

Как сообщают организаторы, для гостей подготовили подарки: рюкзаки для походов, фирменная продукция от птицефабрики, сертификаты в веревочный парк.

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# дети , мастер-класс , праздник , шоу

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