Выставка "Реформатор кинематографа" открылась в институте культуры

| Фото: Научная библиотека ТГИК | Фото: Научная библиотека ТГИК

Книжно-иллюстративная выставка "Реформатор кинематографа", посвященная 125-летию со дня рождения советского актера и режиссера Александра Довженко, открылась в секторе искусств научной библиотеки ТГИК (ул. Республики, 2), сообщает пресс-служба вуза.

10 сентября исполняется 125 лет со дня рождения выдающегося советского кинорежиссера, писателя, кинодраматурга Александра Довженко. В пантеоне советских режиссеров украинец Александр Довженко всегда занимал место поэта. Его картины всегда были лирическими, как и следует "поэзии", они также были глубоко политическими, в которых он пытался реагировать на злободневную советскую реальность.

На выставке представлены книги о жизни и творчестве Александра Довженко. Среди них особый интерес представляют издания, содержащие уникальные материалы о режиссере: фундаментальная – "История отечественного кино"; книга А. Марьямова из серии "Жизнь в искусстве" – "Довженко"; книга Р. Юренева "Новаторство советского киноискусства" и другие.

Вход свободный.