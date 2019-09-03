  • 3 сентября 20193.09.2019вторник
  • USD66,6235
    EUR73,1726
  • В Тюмени 9..11 С 2 м/с ветер северный

Выставка "Реформатор кинематографа" открылась в институте культуры

Общество, 14:43 03 сентября 2019

Научная библиотека ТГИК | Фото: Научная библиотека ТГИК

Книжно-иллюстративная выставка "Реформатор кинематографа", посвященная 125-летию со дня рождения советского актера и режиссера Александра Довженко, открылась в секторе искусств научной библиотеки ТГИК (ул. Республики, 2), сообщает пресс-служба вуза.

10 сентября исполняется 125 лет со дня рождения выдающегося советского кинорежиссера, писателя, кинодраматурга Александра Довженко. В пантеоне советских режиссеров украинец Александр Довженко всегда занимал место поэта. Его картины всегда были лирическими, как и следует "поэзии", они также были глубоко политическими, в которых он пытался реагировать на злободневную советскую реальность.

На выставке представлены книги о жизни и творчестве Александра Довженко. Среди них особый интерес представляют издания, содержащие уникальные материалы о режиссере: фундаментальная – "История отечественного кино"; книга А. Марьямова из серии "Жизнь в искусстве" – "Довженко"; книга Р. Юренева "Новаторство советского киноискусства" и другие.

Вход свободный.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , Довженко , кино , ТГИК

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:00 03.09.2019Минстрой выберет лучшие работы российских журналистов о строительстве и ЖКХ
15:49 03.09.2019Родителям напоминают о детской дорожной безопасности
15:27 03.09.2019Шесть спектаклей увидят зрители на фестивале тюменских театров
15:05 03.09.2019Продолжается прием заявок на конкурс танца "Весна священная"