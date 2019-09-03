Александр Моор обсудил с жителями села Абатское вопросы благоустройства

admtyumen.ru admtyumen.ru

Вопросы благоустройства села Абатское подняли жители во время личного приема, который губернатор Тюменской области Александр Моор провел в режиме видеоконференцсвязи.

В августе 2019 года завершены строительно-монтажные работы по устройству наружного освещения по улицам 50 лет Октября и Лермонтова протяженностью 2,344 км. Планом дорожных работ на 2019-2020 годы предусмотрена разработка проектной документации на устройство наружного освещения по ул.Ленина. Сейчас проводится процедура определения подрядной организации.

Александр Моор дал поручение главному управлению строительства Тюменской области выполнить в 2020 году строительно-монтажные работы по устройству наружного освещения на ул.Ленина в с. Абатское.

Молодая мама из этого же населенного пункта рассказала о необходимости обустройства появлении в селе благоустроенной парковой зоны. Еще в 2003 году благодаря всеобщему субботнику жителей в честь 80-летия Абатского района на территории будущего парка было посажено более тысячи деревьев и кустарников различных пород. С 2016 года местные власти поэтапно облагораживали эту зону отдыха селян: установили декоративные пешеходные мосты, скамьи, урны, оборудовали искусственный водоем (ледовый каток), автопарковку, пешеходные дорожки, площадки для скейт-парка и спортивные комплексы, но игровой площадки для детей младшего возраста здесь не было.

Глава муниципалитете Игорь Васильев доложил губернатору, что в бюджете Абатского муниципального района предусмотрены средства на установку детского игрового оборудования в этом году. Был объявлен электронный аукцион по определению подрядчика на поставку и монтаж комплекса. Ожидается, что до середины октября он будет установлен.

Еще один обратившийся – житель Казанского района – обозначил проблему приведения в порядок дороги в деревне Дальнетравное. Часть ее защебенена, а вот другая нуждается в ремонте. Здесь выполняются работы по поддержанию ее в проезжем состоянии, но вот в сырую погоду эта ситуация создает неудобство для селян. Как доложил замгубернатора, начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов, в этом году приоритетным направлением в этой части муниципалитета стала дорога Гагарино-Второпесьяново-Смирное-Казанское, так как она обеспечивает транспортную связь с районным центром (с. Казанское). Участок дороги 2,65 км, расположенный вблизи д. Дальнетравное, включен в план ремонтных работ на 2019 год. В проекте областного бюджета на 2020 год запланировано их продолжение на трех наиболее проблемных участках протяженностью 6,8 км, включая ремонт 500 метров в щебеночном исполнении подъездной дороги к д. Дальнетравное.

Завершая разговор с жителем этой небольшой деревни, губернатор выразил уверенность, что дорога в будущем году, как и запланировано, будет приведена в порядок. Глава региона дал поручение Сергею Шустову взять этот вопрос на контроль.