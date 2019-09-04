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Тюменские дзюдоисты выйдут на татами во Владивостоке

Спорт, 12:20 04 сентября 2019

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Три тюменских спортсмена выступят во Владивостоке, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо". Соревнования III Международного турнира по дзюдо им. Дзигоро Кано пройдут 5 сентября в формате "стенка на стенку".

На татами спортивного комплекса "Фетисов-Арена" будут бороться спортсмены до 18 лет из Японии, Южной Кореи, Монголии, Китая, Индии и России. Тюменскую область представят Джавад Гусейнов, Любовь Тимофейчева и Любовь Орлова.

Схватки среди смешанных команд, включающих в себя шесть весовых категорий, по три у юношей и у девушек, станут проверкой своих сил перед предстоящим первенством мира, стартующем в Алматы в конце сентября.

Отдельно пройдут другие два вида состязаний: командные среди юношей и командные среди девушек, состоящие из пяти весовых категорий.

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# Владивосток , дзюдо

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