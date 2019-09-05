Областная выставка "Юннат-2019" откроется в "Пионере"

| Фото: pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Областная выставка "Юннат 2019" откроется во Дворце "Пионер" 6 сентября с 9 часов, сообщают организаторы.

В ней примут участие воспитанники образовательных организаций Тюменской области, в возрасте 12-18 лет, а также руководители агроэкологических объединений.

Выставка пройдет по номинациям: для обучающихся в возрасте 12 - 13 лет: "Юные тимирязевцы".

Для обучающихся в возрасте 14 - 18 лет: "Агрономия"; "Растениеводство"; "Лекарственные растения"; "Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн"; "Личное подсобное и пасечное хозяйство" и другие.

Для педагогических коллективов: "Агроэкологические объединения обучающихся в условиях современного образования".

В рамках выставки пройдет "Конкурс любителей природы" по следующим номинациям:

-"Заморское чудо" - редкое овощное или плодово-ягодное растение;

- "Витаминная кладовая" - полезные заготовки и способы приготовления овощной и плодово-ягодной продукции; и другие.

На выставке участники всех основных номинаций и номинаций "Конкурса любителей природы" будут защищать учебно-опытнические работы в форме устных докладов с демонстрацией выставочных материалов и представлением аннотации.

Работы победителей основных номинаций будут направлены для участия во Всероссийском конкурсе "Юннат" в Москву (сентябрь-октябрь 2019 г.).

Данное мероприятие входит в перечень мероприятий регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней, по итогам которых информация о победителях вносится в Региональную базу данных талантливых детей и молодежи в Тюменской области.