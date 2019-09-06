Тюменские дзюдоисты привезли медали с международного турнира

| Фото: Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» | Фото: Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо»

Тюменские дзюдоисты Джавад Гусейнов, Любовь Орлова и Любовь Тимофейчева стали призерами III международного турнира по дзюдо им. Дзигоро Кано среди спортсменов до 18 лет, который прошел во Владивостоке, 5 сентября, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Ребята вышли на татами в составе сборной России, с турнире также участвовали спортсмены из Японии, Южной Кореи, Монголии, Китая, Индии и России. В абсолютном зачете по итогам командных результатов наша сборная выиграла золото, поделив первое место со спортсменами из Монголии.

Любовь Орлова из Тобольска в поединках среди смешанных команд завоевала серебряную медаль в весовой категории свыше 63 кг. Другая тоболячка Любовь Тимофейчева участвовала в поединках в весовой категории до 57 кг, команда девушек заняла третью ступень на пьедестале турнира. Юношеская команда России заняла первое место, в ее составе выступил Джавад Гусейнов из Тюмени в весовой категории до 90 кг.

Напомним, награды спортсменам вручил президент России Владимир Путин.