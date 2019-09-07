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Дом по улице Северной в Тюмени после капремонта получит новую крышу

Общество, 12:49 07 сентября 2019

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Капитальный ремонт крыши продолжается в доме № 35 по ул. Северной в Тюмени. Вместо старой плоской новую скатную крышу жители получат в конце сентября, сообщает администрация города.

К работе в доме 1960 года постройки приступили в июне. Подрядчик расчистил и вывез весь мусор с чердака, укрыл места общего пользования защитными материалами.

Выполнен демонтаж старого кровельного покрытия, зонтов над вентшахтами, кровельного ограждения, чугунных канализационных стояков, водосточной системы, шлакобетонных плит с боровов. Древесина, используемая при ремонте, обработана огнебиозащитой. Работы на объекте выполнены на 63%.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Стоит отметить, что работы по капитальному ремонту системы электроснабжения водоотведния, водо- и теплоснабжения, фундаменте, фасаде и в подвале дома № 35 по ул. Северной стоят в программе капремонта на 2021 – 2044 годы.

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# капитальный ремонт

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