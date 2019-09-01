Люди региона: на тюменском севере супруги Матвеевы нашли свою судьбу

Галина Матвеева | Фото: Василия Баранова Галина Матвеева | Фото: Василия Баранова

На тюменский север супруги Николай и Галина Матвеевы из Каменск-Уральского приехали в далеком 1972 году на три года, а прожили почти тридцать лет. Об этом обычном для молодежи тех лет случае накануне 75-летия Тюменской области рассказала газета "Ишимская правда".

На север изначально ехали подзаработать денег, а находили судьбу.

Она оформила договор на работу заведующей базой ОРСа СМП-330. Он устроился энергетиком в "Мостоотряд–29".

"Вагончик – на две семьи: кровати, шкаф, плита… Но как-то сразу поверила: неустроенность временна, потому что отношение к добровольцам на комсомольской стройке моста длиной в две тысячи метров через Обь уважительное", - вспоминает Галина Алексеевна.

И ничего, что они с мужем работали в разных организациях – цель была одна. Они строили железную дорогу. Должность руководителя базой ОРСа СМП-330 особо не баловала. Город рос, дома щитовые за неделю ставили, население с двух тысяч за счеёт приезжих быстро увеличивалось. Снабжение – самолётами и баржами: принять, распределить товары, в летний сезон работали и день, и ночь. Во всех коллективах – планы, итоги соцсоревнования. Стимулом трудиться хорошо были и вымпелы, и премии.

А он работал на сооружении железнодорожного моста через реку Обь, длиной почти 2 км. На момент строительства, мост через реку Обь, считался среди железнодорожных мостов одним из крупнейших в Европе. При строительстве моста, было использовано много новых технологий того времени, которые даже демонстрировались на ВДНХ, так, например, строительство свайных фундаментов под опоры.

Праздник у всех жителей и строителей Сургута был общий – 5 августа 1975 года этот грандиозный мост сдавался в эксплуатацию, а в Сургут прибыл первый поезд. Привести в город на Оби состав из 50 вагонов с грузом в четыре тысячи тонн поручили машинисту Вячеславу Щербакову. Вместе с ним в кабине тепловоза находились помощник машиниста Рафик Куранов и съемочная группа Центрального телевидения.

"Начиная от железнодорожного моста и до въезда на станцию, по обочинам стояли люди, их было очень много. Когда проезжали через мост, видели, что внизу, на реке, скопилось много судов, и они приветствовали наш поезд гудками", - вспоминал позднее Вячеслав Щербаков.

На одном из этих судов была и семья Матвеевых. "Самый памятный момент, когда наша организация сдала мост через Обь и по железной дороге пошли поезда, -листает семейный фотоальбом Галина Алексеевна. - Вот мы на катере плывём на открытие. На песчаной насыпи много гостей: начальства из Тюмени, Москвы, журналистов. Играет духовой оркестр. Митинг. Красная лента. А это фото с городской Доски почёта. Меня отметили нагрудным знаком министерства "Отличник советской торговли".

Строительство железнодорожного моста через реку Обь являлось важнейшей задачей, так как именно этот мост позволил дать такое стремительное развитие регионам, которые являлись и являются сегодня главными добытчиками и поставщиками нефти и газа в стране. Развить нефтяную и газовую промышленность в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах без этого моста было бы попросту невозможно. Железнодорожный мост через реку Обь являлся и является важнейшей транспортной артерией, которая позволила дать развитие не только городу Сургуту, но и всей Западной Сибири в целом.

В 2000 году Галина Матвеева, похоронив мужа, переехала в Ишим. Она – активный член общественной организации землячества "Югра", руководит которой тоже бывшая жительница Сургута Валентина Посоюзная.

Дети выросли на радость родителям. Сын, Сергей получил в Выборге профессию вертолетчика, трудится в Сургуте. Их дочь Настя окончила уже ординатуру, учится в аспирантуре в родном городе, недавно ездила на конференцию в Москву.

Дочь, Ольга после исторического факультета ТюмГУ 20 лет работала учителем, потом - в отделе кадров "Сургутнефтегазгеологии". У них тоже – сын Андрей и дочь Наталья. Все успешны.