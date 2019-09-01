Люди региона: трассы "голубого огня" водителя Алексея Синицына

семья Синицыных | Фото: Василия Баранова семья Синицыных | Фото: Василия Баранова

В трудовой книжке водителя Алексея Синицына, в разделе "Сведения о поощрениях и награждениях" наряду с почетными грамотами, благодарностями и премиями особняком стоит запись о "вручение памятного плаката "Трассами голубого огня". Эта неформальная награда, которую не учтет ни один пенсионный фонд.

У строителей газопроводов –особая честь и профессиональное признание. О трассах водителя СМУ-39 треста "Казымгазпромстрой" Алексея Синицына в канун 75-летия со дня образования Тюменской области рассказала газета "Ишимская правда". Они пролегли через Сергино –Игрим – Нях (с 1985 года – Нягань) – Лонг-Юган – Светлый – Пунга – Перегрёбное – Белый Яр – Сорум – Новокозырское – Надым… А начались в 1969 году на берегу реки Казыма.

"Мы жили в палатках, по лестнице бегали к реке купаться, - вспоминает он. - И на щите суриком было написано "Белый Яр". Пробивали дороги, ставили компрессорную станцию, приходили бригады. И возникал городок. А мы шли дальше. 11 нитей сейчас, а тогда была одна. Тридцать три года я – за рулём".

Возил вахты рабочих на ГАЗ-66. Работал на МАЗе-537, прозванном "ракетовозом" и "ураганом". На КРАЗе – 257 в колоннах часто шёл первым, перекидывая по тайге, по Уральским горам с уже освоенного участка на новый тяжеловесную технику: слабеньких, по его мнению, бульдозеров "С-100" (соток), и наоборот – силачей "Катерпиллеров", пробивающих дорогу и в лесах, и в горах, трубоукладчиков "Komatsu".

"Техника – по пятьдесят и больше тонн. Этакая махина на трал заберётся, и ты везешь ее по бездорожью, – рассказывает Алексей Дмитриевич. – Сделали свои дела – городок возник, вагончики прицепили и дальше покатили. От компрессорной до компрессорной – по 120 км. И всё в темпе: "Давай! Давай". За это и орден Трудовой славы третьей степени получил".

Коллектив треста "Казымгазпромстрой" неуклонно наращивал темпы и объемы работ, возводил и сдавал в эксплуатацию до семи станций в год и это при значительном расстоянии между ними. Назовём лишь некоторые из них: Лонг-Юган, Сорум, Казымская, Перегребное, Сосьва, Приполярная, Комсомольская, Пелымская, Новоказымская, Верхнеказымская, Сосновская, Бобровская, Октябрьская, Таежная, Пурпейская, Губкинская, Демьянская, Тобольская, Ярковская... В отрасли это был самый крупный трест по строительству компрессорных станций. За полтора десятилетия коллективом треста "Казымгазпромстрой" построено в срок и досрочно 85 компрессорных станций с установленной мощностью 6 миллионов 136 тысяч киловатт.

На этих же трассах Алексей Синицын и судьбу свою встретил. Первая комсомольская свадьба на строительстве газопровода Надым–Пунга получилась шумной, веселой и памятной. О ней написала газета "Тюменская правда". Очерк Валерия Семерякова "Познакомила трасса" супруги Алексей и Валентина Синицыны до сих пор хранят в семейном альбоме.

"Бригадир на радостях пообещал мне отгулов на неделю, - улыбается Алексей Дмитриевич, – и тут же приуныл – подменить-то некому, а вахту каждый день возить надо. Ну, я его выручил: "Нет уж, Палыч. В отпуске всё отгуляю".

Сейчас супруги живут в благоустроенной квартире в Ишиме. Алексей Дмитриевич занят садом: построил дом, стационарные грядки, обновил саженцы, только яблонь – восемь сортов.

Наполнены любовью их дом и сердца. Друг к другу, к дочкам: Татьяна живет рядом, как и мама – фармацевт, Светлана – финансовый директор в агентстве недвижимости в Тюмени, к внукам – Ивану, Илье и Дашеньке. Радушно всегда принимают в гости родных Валентины: старшую сестру из Германии, сестру и брата из Перегрёбного.