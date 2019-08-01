Музыку народного костюма презентует музей Словцова

| Фото: ТМПО | Фото: ТМПО

Выставка "Музыка народного костюма", посвященная 75-летию образования Тюменской области, откроется в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 29 августа.

Вниманию посетителей представят национальную одежду, головные уборы, ювелирные украшения, музыкальные инструменты народов, проживающих на территории Тюменской области во второй половине ХIХ – конце ХХ веков, сообщает музейно-просветительское объединение.

"Издавна здесь были ханты, манси, ненцы, сибирские татары, русские. Во второй половине ХIХ века сюда пришли поволжские татары, коми-зыряне, чуваши, марийцы, белорусы, украинцы. Представители различных народов связывали с Сибирью мечты о счастливой и благополучной жизни. В начале XX века они основали здесь множество поселений. Сегодня в Тюменской области можно встретить русские, украинские, белорусские, татарские, чувашские, марийские деревни. Каждый народ обогатил местную культуру традициями, знаниями и умениями в области различных промыслов и ремесел", - сообщают сотрудники музея.

Одежда – одна из главных составляющих национальной культуры. В народном понимании, это не только рубаха, штаны, кофта, юбка. По ней можно узнать многое о человеке: из каких он мест, каково его семейное, имущественное и общественное положение. Одежда отражала разнородный состав населения Сибири.

На экспозиции представят русский сарафан и украинскую соломенную шляпу, татарский головной убор калфак и чувашское нагрудное украшение из монет.

Выставка будет работать до 21 января 2020 года.