Рубиновцы в жесткой борьбе уступили соперникам из Казахстана

| Фото: hcrubin.ru | Фото: hcrubin.ru

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"Рубин" уступил "Номаду" из Нур-Султана – 3:4 (в овертайме) - на домашнем льду в рамках хоккейного турнира, посвященного Дню образования Тюменской области.

По сравнению с предыдущей встречей с челябинским "Челметом" (0:1), тренерский штаб сибиряков во главе с Михаилом Звягиным произвел ряд изменений в составе. Включили нападающего Артёма Осипова. Он оказался в звене Егора Чугуева с Денисом Сандером. Изменился и состав номинально первой тройки. С "центром" Никитой Ядроецом действовали Роман Горбунов и Андрей Мнихович. Остальные сочетания нападающих выглядели так: Вадим Кравченко – Денис Ячменёв – Денис Давыдов, а также Иван Степанов – Константин Белов – Павел Зыков. В линию атаки были включены Михаил Сусликов и Данила Епимахин. Место на последнем рубеже, как и днем ранее, занял Алексей Артамкин.

Рубиновцы без раскачки принялись угрожать воротам "Номада". Голкиперу гостей Сергею Кудрявцеву пришлось вступить в игру на первой же минуте. Нацеленность сибиряков на успех зашкаливала. Правда, шайба никак не хотела влетать в сетку казахстанской дружины. Пока Ячменёв не вложил в свой бросок всю спортивную злость – 1:0. Вскоре Сандер метнул снаряд точно в угол ворот соперников. Ему ассистировали Чугуев и Осипов. Казалось, что рубиновцы продолжат штамповать голы, но гостям удалось выдавить игру из своей зоны. В результате под занавес отрезка Валерий Гурин сократил отставание своей команды.

Во втором периоде характер игры изменился. Работы у Артамкина значительно прибавилось. При этом возросло количество удалений. В середине матча команды заработали на двоих 14 штрафных минут. В начале третьего отрезка хозяева остались в меньшинстве и не выстояли – успеха добился Дмитрий Гурков. Затем события приобрели лихой оборот. На 49-й минуте Степанов послал шайбу в верхний угол ворот "Номада". На это гости ответили голевой атакой, которую завершил Степан Александров. Рубиновцы упустили на своем пятачке. В итоге соперников рассудил овертайм. На 64-й минуте Александр Пелевин убежал один на один с Артамкиным и поразил цель.

В этот же день в рамках турнира, посвященного 75-летию Тюменской области, челябинский "Челмет" одолел красноярский "Сокол" - 5:3.

29 августа во Дворце спорта встретятся в 16 часов "Номад" и "Челмет". А в 20 часов сойдутся "Рубин" и "Сокол".