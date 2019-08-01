В Тюмени состоится хоккейный турнир в честь юбилея региона

| Фото: hcrubin.ru | Фото: hcrubin.ru

Хоккейный турнир, посвященный Дню образования области, состоится во Дворце спорта в Тюмени с 27 по 29 августа, сообщает пресс-служба ХК "Рубин". Вход на ледовые состязания свободный.

Одним из соперников местного коллектива станет "Челмет" из Челябинска. В прошлом сезоне за уральскую дружину выступал защитник-новобранец тюменского клуба Евгений Петриков. Он рассказал, что на недавнем турнире в Перми спортсмены играли под нагрузкой, чтобы лучше подготовиться к сезону.

"Насчет пищи для размышлений… Думаю, тренерский штаб все это проанализировал, сделал выводы. Если честно, площадка была неважного качества. Летний период, лед не успевает нормально замерзнуть. Хоккей был такой корявенький, с передачами как-то скомкано получалось, - поделился впечатлениями об игре на "Кубке Прикамья" Евгений Петриков. – Конечно, в ключевом матче с пермяками надо было побеждать. Но проиграли, заняли второе место".

Он также рассказал, что ранее никогда против челябинских команд не выступал.

"Хочется порадовать болельщиков, надо сделать все от нас зависящее, чтобы показать результат. Как ни крути, это домашний турнир, на котором нужно будет добиваться успеха", - заключил хоккеист.

Кроме "Челмета", в Тюмень приедут "Сокол" из Красноярска и "Номад" из Казахстана.