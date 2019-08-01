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Дорогами Ермака прошли жители Ярковского района

Общество, 17:38 19 августа 2019

yarkovo.admtyumen.ru | Фото: yarkovo.admtyumen.ru

Квест "Дорогой Ермака" прошел на празднике к юбилею Тюменской области в Покровском сельском клубе 18 августа, сообщает администрация Ярковского района.

Взрослые и дети прошли испытания: "Быстрая река", "Казачий стан", "Дружная дружина", "Оленье стойбище", "Дорогой Ермака". По окончании игры все участники получили призы. Селяне смогли попробовать сила и в викторине "Мой край".

На празднике почетную грамоту губернатора Тюменской области и юбилейную медаль вручили супругам Царевым в связи с золотым юбилеем совместной жизни и юбилеем области.

В концертной программе приняли участие коллективы: хор "Русская песня", танцевальная группа "Отрада", вокальная группа "Сибирь".

Все гости праздника отведали горячей ухи, которую приготовили члены совета ветеранов.

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# юбилей области , Ярковский район

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