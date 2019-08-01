Праздничные гулянья на площади 400-летия Тюмени привлекли более семидесяти пяти тысяч человек

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

75 тыс. горожан и гостей города отметили 75-летие Тюменской области на площади 400-летия Тюмени 17 августа, сообщает региональный департамент культуры.

Из них более 50 тыс. человек пришли послушать "Хор Турецкого".

Более 50 тыс. человек побывали на набережной реки Тура во время выступления Тюменского филармонического оркестра на плавучей сцене с участием солистов из Москвы.

Празднование юбилея региона прошло в областном центре и во всех муниципалитетах.

Напомним, на площади 400-летия Тюмени было организовано народное гулянье "Земля больших людей", работали торговые ряды и разнообразные подворья, шли чередой концерты.

Гастрономическая площадка разделилась на четыре зоны: "Сибирь нефтяная", "Сибирь гостеприимная", "Сибирь сладкая" и "Территория детства".

Днем состоялся концерт народной артистки России Надежды Бабкиной и Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня". Продолжился праздник песенно-танцевальной программой для старшего поколения "По волнам памяти". Затем стартовало семейное мероприятие "Играем вместе". Далее - встреча с народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым.

Вечером шла программа "Юбилейный карнавал" - ее подготовили тюменские творческие коллективы.

Финалом праздника на площади 400-летия Тюмени стало выступление "Хора Турецкого".

Здесь же можно было ознакомиться с музейной экспозицией, посвященной истории тюменского спорта, а также пообщаться со спортсменами-олимпийцами Луизой Носковой, Владимиром Чебоксаровым, Галиной Куклевой и Рустамом Тотровым.

Работала и арт-площадка "Детство", посвященная юбилею области. Гостей ждали разнообразные интерактивы, видео-челленджи, конкурсы, флешмобы, мастер-классы по созданию электронной открытки, турнир по мини-гольфу.

18 августа в 16 и 19 часов в ДК "Нефтяник" им. В. И. Муравленко прошли концерты лучших творческих коллективов региона "Земля больших людей", приуроченные к 75-летию Тюменской области.

Фотогалерея: празднование 75-летия со дня основания Тюменской области