Олимпийские чемпионы помогают тюменцам сдать нормативы ГТО и полюбить спорт

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Сдать нормативы ГТО, сыграть в мини-футбол и гольф, посоревноваться в меткости и узнать об истории тюменского спорта могут жители и гости города, которые пришли на праздник, посвященный 75-летию Тюменской области.

Площадка, посвященная спортивным достижениям, развернулась на площади 400-летия Тюмени. До 17 часов желающие могут пройти виртуальный тест "За честный спорт", сдать нормативы ГТО, поучаствовать в соревнованиях и мастер-классах. За каждое выполненное задание участникам дают наклейки, которые потом можно обменять на памятные сувениры. Участвуют в спортивном празднике тюменцы самых разных возрастов - от совсем юных до уже взрослых.

Особого внимания заслуживает музей тюменского спорта. Стенд рассказывает о достижениях местных спортсменов за последние 75 лет. Представлены медали, кубки, фотографии призеров и чемпионов олимпийских игр, чемпионов мира, тех, кто завоевывал награды для тюменского региона.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" президент Олимпийского совета Тюменской области, олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова, на празднике присутствуют именитые тюменские спортсмены, олимпийские чемпионы и призеры разных лет, с которыми можно сфотографироваться, пообщаться, получить автограф-карты.

Пообщаться с горожанами пришли серебряный призер по биатлону Ольга Мельник, которая в 1998 году стала призером олимпийских игр, трехкратный призер Олимпийских игр 2018 года Денис Спицов, советский борец классического стиля, серебряный призер олимпийских игр, чемпион и призер чемпионатов мира и Европы Владимир Чебоксаров, участник олимпийских игр, биатлонист Павел Вавилов, чемпион мира по боксу Евгений Макаренко.

"Выставка пользуется популярностью, видно оживление. У людей есть интерес к спорту и физической культуре. Многие приводят детей приводят, спрашивают на какую секцию можно записать мы - мы об этом тоже рассказываем, консультируем. Хотим, чтобы люди приобщались к спорту", - рассказала Луиза Носкова.

На соседней площадке проходит мастер-класс по пулевой стрельбе из лазерного оружия. Каждый желающий может попробовать себя в меткости. Любители мини-футбола с удовольствием тренируются вместе с командой ФК "Тюмень", а малыши с азартом играют в гольф.

Спортивная площадка будет работать на площади 400-летия до 17 часов.

Любовь Голышева