В регионе созданы все условия для комфортной жизни, считают тюменцы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Марафон поздравлений и пожеланий Тюменской области продолжается

В Тюменской области созданы все условия для комфортной и полноценной жизни. Об этом в интервью корреспонденту "Тюменской линии" сообщила жительница Тюмени Лариса Бородина.

Из Ноябрьска в Тюмень она переехала полтора года назад. Признается, счастлива, что выбрала для постоянного места жительства тюменский регион.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Здесь так много всего интересного, можно себя найти и проявить во многих направлениях. Нравится отдыхать на горячих источниках, гулять в парках. Тюмень развивается быстрыми темпами. И область, я знаю из новостей, тоже преуспевает по всем позициям. Так что Тюменская область - лучшая", - говорит Лариса Бородина.

Праздничного настроения жителям и гостям Тюмени добавляют артисты. По словам Ларисы Бородиной, после концерта Надежды Бабкиной все получили массу положительных эмоций и безумное удовольствие.

"Приятно, что в городе много молодежи и людей разных национальностей, чувствуется единение народа, это здорово. В Тюмени живут добродушные, отзывчивые люди. Всем нам большого счастья", - пожелала она.

Ирина Шемякина