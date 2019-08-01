Марафон поздравлений и пожеланий Тюменской области продолжается

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Тюменская область должна стать еще лучше. Жители региона уверены, что родной край достоин процветания и готовы приложить к этому все усилия.

Во время народных гуляний, которые проходят на площади 400-летия Тюмени, граждане не скупятся на теплые поздравления в адрес друг друга и области.

"Мы жители Тюмени, рождены на тюменской земле. Считаю, что у нашей области все впереди, ведь 75 - это начало начал. Сегодня настроение великолепное, пляшем, поем," - рассказала тюменка Светлана Шурыгина.

Председатель регионального отделения по ЯНАО общероссийской общественной организации "Опора России" Алексей Писарев уверен, что в скором времени Тюмень станет городом -миллиоником.

"Если брать общий исторический период, 75 лет для области - мало. С другой стороны - это очень много, потому что за это время регион преобразился. И Тюменская область тогда и сейчас - просто два разных субъекта. Много сделано для людей, для молодежи, развита инфраструктура. Взят высокий темп развития области, идет строительство транспортных сетей, наращивается жилищное строительство, думаю, что скоро Тюмень станет городом-миллионником", - уверен он.

На празднования 75-летия Тюменской области многие приехали семьями, так, Ольга Солощенко и ее сыновья отлично провели время - на площади 400-летия Тюмени каждый нашел себе забаву по душе.

"Мы сходили на концерт симфонического оркестра, который прошел на нашей великолепной набережной в пятницу, а сегодня радуемся с земляками на площади у драмтеатра. В который раз убеждаюсь, что люди в нашей области замечательные, а города красивые. Пусть наша область всегда будет лидером по всем позициям!" - отметила она.

Напомним, на площади 400-летия Тюмени работают различные интерактивные площадки, открыта большая фуд-зона, здесь же можно увидеть и приобрести сувенирную продукцию.

В 16 часов 30 минут начнется концерт Рената Ибрагимова, в 17 часов 30 минут праздник продолжит "Юбилейный карнавал", а в 20 часов выступит "Хор Турецкого".

Инна Кондрашкина