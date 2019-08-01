Тюменцы исполнили лучшие советские хиты к юбилею региона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Лучшие песни советских авторов прозвучали на песенно-танцевальной программе "По волнам памяти", которая прошла на площади 400-летия Тюмени в день празднования юбилея региона, 17 августа. Любимые мелодии для горожан исполнили музыканты эстрадно-джазового оркестра "Золотая труба" и солисты Тюменского концертно-театрального объединения.

Тюменцы подхватили мотивы "Песни о дружбе" и "Родной земли" и зажигательно танцевали под "Королеву красоты".

"Спасибо за праздник, столько положительных эмоций! Приятно, что песни моей молодости нравятся юным - рядом со мной активно отплясывала молодежь", - отметила жительница Тюмени Елена Кириленко.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Валентина Афанасьева рассказывает, что давно вышла на пенсию, но молодого задора не утратила и по-прежнему старается посещать все праздники.

"Я всегда любила танцевать и не пропускала городские танцевальные вечера. В Тюмени я живу 52 года и считаю, что наш город идет в ногу со временем. Люди стали интереснее, посмотрите на современных детей - они такие сообразительные, рассудительные", - сказала Валентина Афанасьева.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Среди участников праздника немало гостей города. Сергей Светчиков приехал в Тюмень на несколько дней, субботний вечер решил посвятить знакомству с городом.

"Я из центральной части России, в Тюмени в командировке. Коллеги рассказали о празднике и о том, что здесь угощают ухой с нефтью, интересно попробовать. Тюменцам и жителям региона желаю добра, любви и процветания, - сказал он.

Татьяна Ковалева