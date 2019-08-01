Обереги, украшения и сувениры представили тюменские мастера на ярмарке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Изделия на любой вкус и цвет найдут тюменцы на выставке ярмарке "Тюменский народный сувенир", которая развернулась на площади 400-летия Тюмени к юбилею региона.

В течение дня желающие смогут познакомиться с лучшими мастерами, посмотреть изделия традиционных для тюменского края промыслов. Здесь представлены ковроткачество, косторезное мастерство, гончарные изделия, керамика, художественное валяние, национальные куклы, обереги, картины и авторские открытки, изделия в технике декупажа, вишивки и лоскутного шитья, изделия из дерева, стекла, посуда из белой глины.

Тюменец Сергей Кустов не впервые участвует в подобной ярмарке. Он представил необычные изделия из дерева – национальные кружки-обереги – куксы.

"Кукса – это кружка аутентичных скандинавских народов. Она изготавливается из прикорневой части дерева и имеет ритуальный характер. Когда финн или лапландец рождаются, то ему дарят такую куксу, которая становится частью национального костюма. Носятся куксы вместе с ножом на боку. Когда кружку дарят ребенку, то он хранит ее всю жизнь", - рассказал Сергей Кустов.

Необычные обереги сложны в изготовлении. Готовое изделие варится в морской соленой воде 12 часов, а затем в течение 15 минут вымачивается в льняном масле. Это придает изделию особую прочность и долговечность. "Мои родственники родом из Скандинавии, поэтому каждую ярмарку стараюсь возрождать наши народные традиции, показывать людям. Я юрист, а это мое хобби. Рад показывать людям доброе и хорошее", - добавил Сергей Кустов.

Обширно представлены на ярмарке и изделия из кости. Представители Тобольской резной кости, мастер Юрий Санаев из Тобольска привез в Тюмень украшения, браслеты, статуэтки, брелоки из кости.

"Я и мой отец трудимся уже несколько десятилетий. Сегодня мы представили авторские браслеты и другие творческие работы. Для изделий используем в основном рог лося, цевки коровы, бивень мамонта, когти медведя. Нашему тобольскому косторезному промыслу уже 175 лет", - рассказал он.

Актуальные для тюменской зимы изделия представила тюменская мастер Тамара Мордюкова. Изделия, выполненные в технике мокрое валяние, носятся не только зимой, но и летом.

"Я восемь лет занимаюсь этим видом рукоделия. Делаю варежки, шарфики, шапочки и одежду. Валяю на шелке в сочетании с различными материалами – волокнами вискозы, флисом овечек. Изделия предназначены для ношения и в зимнее и в летнее время. Очень популярна горжетка на шею из шерсти и шарфики-бактусы", - рассказала она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мастер по традиционному костюму и кубовой набойке Вероника Чикишева привезла на ярмарку традиционные народные костюмы и украшения. Здесь же представлена кубовая набойка, тюменский ковер, деревянные инструменты для ткачества, одеяла в технике лоскутного шитья, золотная вышивка. Тюменцы также участвуют и в мастер-классах по ткачеству и коклюшечному кружеву.

Любовь Голышева