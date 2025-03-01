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Лучших инженеров АПК Тюменской области определили на региональной олимпиаде

Общество, 11:48 29 марта 2025

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Сервисный инженер ООО "АгроЦентрЗахарово" Павел Гришкин занял первое место в XIII областной олимпиаде инженерно-технических работников, сообщает региональный департамент АПК.

Второе место место занял главный инженер ООО "Техно-Центр" Андрей Белоусов, третьим стал главный инженер ООО "Согласие"

Леонид Моор.

Всего в олимпиаде, проходившей в рамках выставки "Тюмень Агро-2024 Техника. Технологии. Инновации. Наука", приняли участие 49 человек.

IX областная олимпиада среди агрономов собрала 26 участников. Победителем стала ведущий агроном по защите растений "Россельхозцентр" Светлана Алексеева

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# АПК , олимпиады

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