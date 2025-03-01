Лучших инженеров АПК Тюменской области определили на региональной олимпиаде
Сервисный инженер ООО "АгроЦентрЗахарово" Павел Гришкин занял первое место в XIII областной олимпиаде инженерно-технических работников, сообщает региональный департамент АПК.
Второе место место занял главный инженер ООО "Техно-Центр" Андрей Белоусов, третьим стал главный инженер ООО "Согласие"
Леонид Моор.
Всего в олимпиаде, проходившей в рамках выставки "Тюмень Агро-2024 Техника. Технологии. Инновации. Наука", приняли участие 49 человек.
IX областная олимпиада среди агрономов собрала 26 участников. Победителем стала ведущий агроном по защите растений "Россельхозцентр" Светлана Алексеева