Концерт Рената Ибрагимова порадовал тюменцев в юбилей области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов поздравил жителей региона концертом "Отдохнуть душой и сердцем" на сцене на площади 400-летия Тюмени 17 августа.

Народный артист поздравил жителей Тюменской области с 75-летием региона песней, которую подпевали слушатели.

"Мы любим наш с тобою старый город, которой вечно и красив, и молод. Не потому ли он еще нам дорог, что здесь мы встретились с тобой? Пусть будет он всегда, как солнце светел. Пусть в нем всегда растут сады и дети. Пусть каждый здесь однажды в жизни встретит весну, как лучший праздник свой", - поздравил песней "Наш город" Ренат Ибрагимов.

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Он с задором станцевал под хит "Королева красоты", исполнил знаменитые киношлягеры "Темная ночь", "Есть только миг", "Шаланды полные кефалей", а также "Море зовет", "Свадьба", "Как провожают пароходы" и многие другие. Народный артист читал стихи в перерыве между песнями и тепло общался со зрителям, а публика отзывчиво подпевала, танцевала и скандировала "Браво!".

"Прекрасный край нашей Родины - Сибирь. И тюменский край - это тоже Сибирь. Позвольте спеть песню о сибирской крае на татарском языке "Сыбыр яны"", - посвятил сибирской земле свою песню Ренат Ибрагимов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

От его песен радуется сердце и поет душа, призналась слушательница концерта Любовь Риммер. Сегодня она живет в Краснодаре, но с гордостью заявляет, что 30 лет прожила в Сургуте. Ветеран труда всю жизнь проработала в "Сургутнефтегазе". Сейчас гостит в Тюмени у дочки и обрадовалась, когда узнала, что здесь будет выступать ее любимый артист.

"Вы меня простите, но я обожаю этого татарина! Мне нравятся все его песни, он очень талантлив, хорошо выглядит. У него чудесный лирический баритон. Я специально приехала на концерт, чтобы послушать Рената Ибрагимова", - заявила Любовь Риммер.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы признаются, что концерт и праздник впечатляют. Одноклассницы и коренные тюменки Виктория Олофинская и Людмила Лукина по своей давней традиции пришли на областной праздник. Пока дети играли на площадке, мамы селфились в фотозонах. Теперь же знакомятся с концертной программой на главной площади областной столицы.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Праздник впечатляет. Здорово, что нет толкучки. Здесь красиво, весело и погода радует", - поделились впечатлениями подруги.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В 17 часов 30 минут тюменские творческие коллективы устроят "Юбилейный карнавал".

В 18 часов 30 минут на площади 400-летия Тюмени новый взгляд на мировую музыкальную классику представит екатеринбургский "Другой Оркестр". В составе коллектива – один дирижер и 25 музыкантов, которые с любовью играют и поют мировые хиты, сочетая звуки классических инструментов и электронной музыки.

В 20 часов концерт продолжит хор Турецкого программой "Праздник песни".

Ирина Ромашкина