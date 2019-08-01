Назван победитель народного голосования конкурса "Тюменская ватрушка"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Представительский комплекс правительства Тюменской области стал победителем народного голосования в конкурсе "Тюменская ватрушка", который развернулся на праздновании дня области на площади 400-летия Тюмени 17 августа.

Второе место присудили ресторану "Узбечка", а третье - рестопаб "Диксон". Всего в конкурсе участвовали девять организаций. Итоги народного голосования объявили с главной сцены праздника.

В течение дня гости и жители областной столицы пробовали ватрушки от местных учреждений общественного питания и голосовали за понравившиеся.

Отметим, что посетители гастрономического фестиваля могут получить призы и подарки - VisitTyumen объявил конкурс в социальных сетях. Для участия необходимо разместить в Instagram снимок ватрушки, сопроводив его хештегом #тюменскаяватрушка. Участники получат порядковые номера, выбирать победителя будут рандомно 18 августа. Среди призов - сертификаты на посещение туристических объектов региона.

Инна Пахомова