Виртуальная экскурсия в Тобольский кремль заинтересовала тюменцев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Познакомиться с туристическими маршрутами Тюменской области, совершить виртуальную прогулку по Тобольскому кремлю и попробовать варенье из морошки предлагают гостям праздника, приуроченного к 75-летию региона.

Тематическая площадка работает до 22 часов на площади 400-летия Тюмени в шатре "Я люблю тебя Тюмень".

Интерактивный выставочный стенд позволяет всем желающим оценить туристические маршруты Тюменской области: "Императорский маршрут", "Тюмень – врата Сибири", "В Сибири по своей воле" и "Черное золото Сибири". Здесь же изображен брендированный пригородный поезд "Императорский", который следует по маршруту Тюмень-Тобольск и обратно.

Большая очередь выстроилась из желающих совершить виртуальную экскурсию в Тобольский кремль. Надев специальные очки, можно прогуляться по территории кремля, познакомится с его достопримечательностями. Здесь же проходит дегустация сибирского варенья из сосновых шишек и из морошки.

Познакомиться с туристическим потенциалом региона приходят не только жители Тюмени, но и гости города. Жительница Карелии Любовь приехала на праздник с племянницей.

"Очень радует, что в Тюмени появляются новые места, можно посетить также Тобольск, Ялуторовск, побывать на горячих источниках. Очень порадовало, как преобразилась Тюмень, здесь красивая набережная и историческая часть города", - сказала она.

Директор агентства туризма Тюменской области Мария Трофимова, подчеркнула, что поток желающих посетить регион увеличивается ежегодно.

"За 2018 год туристический поток составил 2 млн. 400. Думаю, что по итогам 2019 года эта цифра увеличится минимум на десять процентов. Мы регулярно формируем календарь событийный мероприятий, взаимодействуем с муниципальными властями, бизнес-сообществом, различными структурами и департаментами, чтобы сделать туризм более полным, насыщенным, чтобы люди заранее могли планировать свой досуг в Тюменской области", - отметила она.

На площадках, посвященных туризму, организаторы получают большой отклик - тюменцы активно интересуются базами отдыха, термальными источниками и экскурсиями.

"Площадка очень востребована, здесь много посетителей. 75-летие области – масштабный праздник. Тюменцам интересна история нашего края и города. Уверена, что в будущем, людей, посещающих наши туристические объекты, станет еще больше", - добавила Мария Трофимова.

Любовь Голышева