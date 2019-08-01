Тюменцы и "Хор Турецкого" в унисон славят регион

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

В день 75-летия Тюменской области жители региона искренне поют без репетиций, восхитился народный артист России, продюсер арт-группы "Хор Турецкого" Михаил Турецкий, открывая концерт знаменитого вокального коллектива на площади 400-летия Тюмени.

"Мы счастливы вновь выступить в Тюмени. У Тюменской области - юбилей. А это значит - начинается песня!", - обратился к многочисленным слушателям Михаил Турецкий.

Концерт "Хора Турецкого" открылся знаковой для нашего региона песней Георгия Мовсесяна на слова Роберта Рождественского "Начало".

"И пусть

Учащается наш пульс,

Начинается наш путь,

Начинается песня! Нам жить,

Этот воздух степной пить

И по звездным морям плыть,

И бессмертными быть".

Этот припев знают и любят все, кто в пору комсомольской юности участвовал в освоении природных богатств Тюменского Севера, в создании Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Помнят песню дедов и отцов и молодые тюменцы. Поэтому артистам подпевала вся площадь.

Напомним, Тюменская область отмечает свой 75-й день рождения под девизом "Земля больших людей".

"Юбилейный день рождения Тюменской области мы встретили в прекрасном настроении. Тюменский край - это наша жизнь, здесь есть все необходимое для развития человека. Отсюда никуда не надо ехать, чтобы получать качественное образование, достигать профессиональных вершин, достойных результатов в творчестве и спорте. Тюменская область - целая планета, и это планета лучших людей", - убежден председатель региональной общественной организации ветеранов воздушно-десантных войск "Союз десантников" Григорий Григорьев.

Ярким началом праздника на площади 400-летия Тюмени стало выступление тюменских творческих коллективов в сопровождении оркестра под руководством нашего выдающегося дирижера Тимура Бахрова. На народном гулянье в честь 75-го дня рождения Тюменской области уже выступили народная артистка России Надежда Бабкина и московский государственный музыкальный театр фольклора "Русская песня". Вместе с именитыми столичными гостями на главную сцену праздника вышли самодеятельные творческие коллективы из городов и районов Тюменской области. Огромное количество позитивных эмоций подарил тюменцам всех поколений выдающийся певец Ренат Ибрагимов, еще в советские годы удостоенный высокого звания народного артиста РСФСР. С очень оригинальной и интересной программой перед горожанами выступил "Другой оркестр" из Екатеринбурга. Музыканты предложили слушателям современные интерпретации классических произведений.

Празднование 75-летия Тюменской области на площади 400-летия Тюмени продолжается.

Евгений Бабенко