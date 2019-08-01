Концерты "Земля больших людей" прошли с аншлагом и овациями

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Хореографическая концертная постановка "Земля больших людей" в честь 75-летия Тюменской области вызвала восторг у зрителей. Концерты состоялись во Дворце культуры "Нефтяник" 18 августа в 16 и 19 часов.

Артисты в своей концертной программе обратились к тем, кто ежедневно строит города, творит историю, любит свою родину и гордится, пояснил художественный руководитель программы, заслуженный работник культуры России Евгений Негинский.

"Сидящие в зале – большие люди! Люди труда! Я рад, что мы доставили удовольствие зрителям. Я надеюсь, что они испытали гордость за Тюменскую область. Что они живут на такой прелестной земле и готовы дальше созидать, дальше подтверждать: тюменская земля – это земля больших людей", – сказал он.

Концерт понравился зрителям разного возраста и каждый смог найти для себя что-то удивительное, трогательное. Надя и Екатерина Михальченко привели в "Нефтяник" свою бабушку, гостью из Сахалина Ольгу Хмарук. Дамы признались, что в восторге от концерта. Наде понравилась постановка, демонстрирующая преемственность поколений: идущие в загс красивые невесты и трогательные выходы семей с детьми, а ее мама Екатерина Михальченко заново влюбилась в знакомые места - музейный комплекс и тюменскую набережную.

"Никогда не думала, что это настолько красиво. Когда ты это видишь каждый день, взгляд затирается. Сегодня я посмотрела и поняла, что мы живем в прекрасном городе. Ты не успеваешь пережить одно впечатление, как тебя уже захватывает другое… Особенно, когда ты был в музее, смотрел фильм "Тобол" и был в тюменских местах, которые показывали… В день рождения области мы были на концерте хора Турецкого, и руководитель коллектива Михаил Турецкий сказал так: "Москва – это столица, Питер – это наша гордость и культура, а Тюмень – это город, где можно жить". Это правда. Мы переехали сюда восемь лет назад из Сахалина. Теперь уже и я тюменка", – почувствовала Екатерина Михальченко.

Спортивная, деловая, молодежная, семейная, строящаяся Тюменская область иллюстрирована в танце и песнях концертной программы. Гостья Тюмени Ольга Хмарук не ожидала, что концерт будет в столь необычной подаче. Он показался ей динамичным, ярким, красочным. Ее поразила сценография, и как в целом постановщики выгодно для зрителя использовали пространство.

25 музыкантов Тюменского джаз-оркестра "Золотая труба", 50 вокалистов хоровой капеллы Тюменской филармонии выступали на арьерсцене. В паре они создавали музыкальную фактуру всего действа, органично создавая эмоциональную основу для зрителя. Им помогали вокалисты группы "Санрайз", проекта "ПараФраз" и другие солисты Тюмени. Певцы и музыканты стали музыкальными иллюстраторами концертной программы, не мешая общей идеи хореографии. Все это дополнили видеорядом.

"И это звездное небо, и это все было так ярко. Такие краски, и одно действо переходило в другое очень плавно. И звук был великолепный – все было прекрасно слышно, каждое слово артистов. И группы танцоров, которые слажено работали на сцене – не было никого, кто бы запнулся или задержался… И я представила, сколько же пришлось артистам репетировать… Это было захватывающе. Я много снимала и фотографировала – буду выставлять в Инстаграме эти события. Хочется посмотреть этот концерт еще раз", – поделилась впечатлениями Ольга Хмарук.

Фирменный стиль показали в танце всемирно знаменитые тюменские коллективы театр Дмитрия Ефимова "Европа" и сборная Тюменской области по танцевальному спорту команда формэйшн "Вера" (руководитель Вера Шерегова, Алексей Литвинов). Запомнился зрителям танец нефтяников, добывающих нефть.

Хореографические номера представили детский и взрослый танцевальные ансамбли "Зори Тюмени". Поразили выступлением брейк-данс команда Soul Force, и даже роллеры, скейтбордисты, велосипедисты двигались на сцене в ритме танца.

Танцевал и восьмилетний артист Тимофей Петухов – он занимается в детской хореографической студии государственного ансамбля народного танца народного танца "Зори Тюмени" под руководством Александра Арцера. Танец ребятишек "Фрукты" полюбился с первого взгляда многим зрителям, но особенно маме.

"Тюменские режиссеры не уступают Москве. Мы давно догнали столицу по уровню мастерства, как танца, так и постановки концертов", – убеждена тюменка Екатерина Петухова.

Дирижер Центра русской культуры Римма Красникова с гордостью рассказала, что с детства знакома с хореографом-постановщиком праздничного концерта – им стал заслуженный артист России, главный балетмейстер государственного ансамбля народного танца народного танца "Зори Тюмени" Валерий Арцер.

"С детства мы принимали участия во всех концертах. Очень интересная концепция концерта. Великолепно видеть тех детей, из которых сегодня Арцер взрастил взрослых танцоров. Это прекрасно!" – считает Римма Красникова.

Напомним, с 16 по 18 августа Тюменская область отметила свой 75-й день рождения под девизом "Земля больших людей".

Ирина Ромашкина