Праздничная литургия в честь юбилея региона прошла в Тюмени

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Праздничную литургию в честь 75-летия Тюменской области провел митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий в Знаменском кафедральном соборе.

Служба прошла с участием горожан, депутатов областной и гордской дум, представителей власти и общественности. Почетным гостем стала глава фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

После завершения литургии владыка Димитрий обратился к прихожанам и напомнил о важности возрождения традиций, восстановления святынь и храмов.

"Мы видим, как преобразился Тобольск - наша духовная столица, Тюмень и районные центры области. Выражаю благодарность правительству Тюменской области за то, что почти во всех районах по просьбе жителей восстановлены разрушенные храмы или появились новые. Мы видим возрожденный Троицкий и Знаменский собор, сейчас идет полномасштабная реконструкция Троицкого монастыря, который станет украшением нашего края. В регионе делается многое, чтобы будущие поколения видели духовную красоту и она помогала им преодолевать житейские трудности", - подчеркнул он.

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий напомнил, что благодаря Фонду содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" в Тобольске был открыт музей царской семьи Николая II.

"Музей стал выразителем этой семейной любви, семейного союза, который основан на христианских ценностях. Мы благодарны Анне Громовой - мудрому инициативному человеку, который объединил многих специалистов- историков, работников музейного дела. Теперь Тобольск стал еще привлекательнее, это история, которая возвращается к нашему народу", - добавил Димитрий.

Глава фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова поблагодарила владыку и подарила Знаменскому собору набор для миропомазания работы златоустовских мастеров.

Татьяна Ковалева