Масштабное празднование юбилея региона пройдет на площади 400-летия Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Масштабное празднования 75-летия со дня основания Тюменской области пройдет на площади 400-летия Тюмени 17 августа.

С 12 часов начнется народное гулянье "Земля больших людей", будут работать торговые ряды и разнообразные подворья. В это же время начнут работу более 20 точек общественного питания. Гастрономическая площадка разделится на четыре зоны: "Сибирь нефтяная", "Сибирь гостеприимная", "Сибирь сладкая" и "Территория детства".

С 12 часов 30 минут стартует концерт народной артистки России Надежды Бабкиной и Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня". Вместе с именитыми столичными гостями на сцену выйдут самодеятельные творческие коллективы из городов и районов Тюменской области.

Продолжится праздник в 14 часов песенно-танцевальной программой для старшего поколения "По волнам памяти". В 15 часов начнется семейная игровая программа "Играем вместе". В 16 часов 30 минут гостей праздника ждет встреча с народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым.

В 17 часов 30 минут тюменцев и гостей региона пригласят на "Юбилейный карнавал" - программу, подготовленную тюменскими творческими коллективами. В 18 часов 30 минут перед гостями праздника выступит екатеринбургский "Другой оркестр", который исполнит классические произведения в электронном стиле. Финалом праздничной программы на площади 400-летия Тюмени станет выступление "Хора Турецкого", которое начнется в 20 часов.

В этот же день на площади 400-летия Тюмени можно будет ознакомиться с музейной экспозицией, посвященной истории тюменского спорта, а также пообщаться со спортсменами-олимпийцами Луизой Носковой, Владимиром Чебоксаровым, Галиной Куклевой и Рустамом Тотровым.

Кроме того, тюменские семьи приглашают на арт-площадку "Детство", посвященную юбилею области. Гостей будут ожидать разнообразные интерактивы, видео-челленджи, конкурсы, флешмобы, мастер-классы по созданию электронной открытки, турнир по мини-гольфу.

18 августа жителей Тюмени вновь ждут на набережной. Здесь состоится фестиваль авторской песни "Тюменский дворбэнд", который объединит самые поющие дворовые коллективы города. Мероприятие стартует в 19 часов на площадке возле "Конторы пароходства".

В этот же день в 16 и 19 часов в ДК "Нефтяник" им. В. И. Муравленко начнутся концерты лучших творческих коллективов региона, приуроченные к 75-летию Тюменской области.

В дни празднования 75-летия Тюменской области для удобства горожан будет продлено время работы общественного транспорта. В ночь с 16 на 17 августа, а также в ночь с 17 на 18 августа режим работы городских маршрутных автобусов №№ 1, 2, 15, 17, 20, 25, 30, 47, 51, 88, 89 будет продлен до 1 часа.