Анатолий Карпов открыл шахматный уголок в пансионе "Отрада"

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Шахматный уголок открыл в тюменском детском пансионе "Отрада" при Богородице-Рождественском женском монастыре депутат Государственной думы РФ, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов 16 августа.

В этом учреждении живут 20 детей-сирот, воскресную школу посещают дети прихожан. Как рассказала матушка игумения Нина, все выпускники получают высшее или средне-специальное образование.

"У всех выпускников уже есть и семьи, и дети. Воскресную школу посещают еще и дети наших прихожан, их более 40. Они изучают закон Божий, пение, хореографию, еще мы хотим, что бы у нас был и шахматный класс. Обратились к Анатолию Карпову с просьбой помочь нам в этом, он согласился, за что мы ему очень благодарны", - добавила она.

Шахматный угол был открыт в рамках реализации проекта "Единой России" "Шахматы в школы, детские сады и многодетные семьи".

"Это большая программа, которая позволяет детям заниматься этой интеллектуальной игрой по месту жительства. Рад, что мы открываем этот шахматный уголок в день празднования 75-летия Тюменской области. С утра мы открыли детскую шахматную школу на улице Депутатской. Радует, что дети любознательные, интересуются и тянутся к шахматам", - пояснил Анатолий Карпов.

По словам парламентария, в Тюменской области уже сделано многое для развития шахматного спорта. "Большинство школ уже обеспечены необходимым инвентарем, проводятся занятия и турниры, готовятся профессиональные кадры. Особенно к шахматам тянутся дети из многодетных семей, это приятно. Будем делать все, что от нас зависит, мы не стоим на месте", - подытожил он.

Анатолий Карпов вручил воспитанникам пансиона именные шахматы.

Ирина Шемякина