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Выставка к юбилею Тюменской области действует на Текутьевском бульваре

Общество, 15:05 16 августа 2019

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

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Уличная выставка "Тюмень глазами художника, фотографа, путешественника", приуроченная к 75-летию образования Тюменской области и юбилею регионального отделения Союза художников России, открылась на Текутьевском бульваре 15 августа, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Выставка представляет собой 34 красочных планшета. На них представлены репродукции картин тюменских художников, перемежающиеся со старинными фотографиями и высказываниями известных исторических личностей, побывавших в городе в разное время.

"Деревянная Тюмень – это бренд нашего города. Глядя на изображения старых домов и улочек, мы ощущаем течение времени. Картины художников, фотографов, заметки путешественников, ставшие основой замечательного альбома и открывающейся выставки, являются для тюменцев огромной культурной ценностью", — сказала директор департамента культуры администрации города Ирина Алексеева.

Для выставки выбрали работы нескольких художников, являющихся визитной карточкой тюменского искусства: Виктора Овчарова, Анатолия Седова, Юрия Рыбьякова, Александра Новика, Михаила Гардубея и Юрия Юдина.

Гостей, собравшихся на встречу, радовали музыкальные композиции в исполнении инструментального трио Антона Дерябина Центра культуры и творчества "Тюмень". Автор идеи уличной выставки Наталья Сезева провела первую экскурсию по выставке. О своем творчестве на фоне картин рассказали Юрий Юдин, Михаил Гардубей, Юрий Рыбьяков. Посетители выставки получили открытки с изображением картин художников и смогли взять автограф на память.

Выставка доступна для просмотра до декабря.

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# выставка , День области , художники

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