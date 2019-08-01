Тюменская область принимает поздравления с юбилеем со всей России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поздравления с юбилеем Тюменской области в адрес всех жителей поступают всю праздничную неделю.

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме отметил, что регион динамично развивается, вносит огромный вклад в укрепление ключевых отраслей национальной экономики и по праву считается одним из регионов-лидеров. "Уверен, что энергия и искренняя любовь к родному краю будут и впредь помогать вам достойно решать поставленные задачи, творчески и эффективно трудиться на благо Тюменской области и всей России", – подчеркнул Владимир Путин.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов отметил, что важнейший актив Тюменской области – человеческий капитал. "Позиции лидера непросто завоевать, но еще труднее удержать. Уверен, что Тюменской области это удастся!", – говорится в его телеграмме.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев, поздравляя земляков, отметил, что трудовые подвиги нескольких поколений жителей большой Тюменской области сделали регион опорным краем страны.

"Слова особой благодарности адресую тюменским ветеранам. Тем, кто стоял у истоков формирования региона, закладывал мощный фундамент для его уверенного развития на десятилетия вперед. Ваши дети и внуки продолжают обустраивать наш общий дом – Тюменскую область. Именно люди – творцы, созидатели, новаторы, труженики – главное достояние региона!" – написал он в обращении.

Умение тюменцев жить в гармонии с природой, ставить перед собой высокие цели и добиваться их отметил в своем поздравлении мэр Москвы Сергей Собянин. "Высоко ценю дружбу и сотрудничество между Москвой и Тюменской областью. Наше взаимодействие будет и впредь наполняться интересными совместными проектами", – выразил уверенность он.

Поздравительные телеграммы к празднованию 75-летия со дня образования Тюменской области прислали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Государственной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, председатель совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник, директор Федерального научного центра Научно-исследовательского института системных исследований РАН Сергей Власов.

Многие из уроженцев Тюменской области трудятся на ответственных должностях за пределами региона. Дальнейшего благополучия, сохранения и приумножения славных традиций пожелал землякам прокурор Республики Калмыкия Роман Тютюник.

Новых совместных успехов, удачи и процветания пожелали региону руководители ведущих компаний нефтегазодобывающей сферы: главный исполнительный директор ПАО "НК “Роснефть”" Игорь Сечин, генеральный директор ПАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов, президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

Поздравления в Тюменскую область пришли от регионов УФО и других субъектов России. Приветственные адреса направили врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, глава Республики Крым Сергей Аксенов, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, временно исполняющий обязанности главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов, аким Павлодарской области Республики Казахстан Булат Бакауов и многие другие.