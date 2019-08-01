Выдающимся тюменцам вручили знаки "Почетный гражданин Тюменской области"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Знаки "Почетный гражданин Тюменской области" получили экс-председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских, директор агрофирмы "КРиММ" Геннадий Рязанов и тюменский журналист Анатолий Омельчук во время торжественного собрания, приуроченного к 75-летию Тюменской области, которое проходит в эти минуты в ДК "Нефтяник".

Почетные звания присвоены тюменцам за выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной деятельности, способствующие всестороннему развитию региона, и личный вклад в развитие Тюменской области.

Анатолий Омельчук поблагодарил региональные власти и депутатов за признание. Он подчеркнул, что полученное звание особо почетно и важно для него. Геннадий Рязанов в ответном слове подчеркнул, что награда - это признание важности всего аграрного комплекса Тюменской области. Анатолий Сушинских также поблагодарил депутатов и правительство за присвоение почетного звания.

Награды почетным гражданам вручили губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель регионального парламента Сергей Корепанов.

Напомним, решение о присвоении званий почетных граждан Тюменской области приняли депутаты Тюменской областной думы на заседании 20 июня.

Любовь Голышева