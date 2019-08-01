Гостей и жителей села Кулаково угостят ухой на праздновании юбилея области

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Фестиваль "Царская уха" развернется на праздновании юбилея Тюменской области на площади Кулакового дома культуры (с. Кулаково, ул. Семеновых, 80) 16 августа в 18 часов. Блюдом угостят всех желающих.

Участие в фестивале "Царская уха" примут шесть команд — предприниматели, организации школы, активные жители, представители совета ветеранов. Но количество участников может возрасти — в течение дня желающие продемонстрировать кулинарные навыки могут подать заявки и присоединиться.

"Команды приступят к готовке ухи в котлах в 17 часов, к 18 — уха уже будет готова. После торжественной части люди смогут подойти и попробовать уху, участники встретят их визитками. Дегустация бесплатная. Возможность попробовать блюдо будет у всех желающих. Каждая команда будет готовить уху по своему рецепту. Будет общий стол, за который гости могут сесть, пообщаться, попробовать блюдо", — рассказала корреспонденту информационного портала "Тюменская линия" менеджер по культурно-массовым мероприятиям Кулаковского муниципального образования Ольга Лаврова.

Фестиваль "Царская уха" — это лишь часть большого праздника, который развернется на площади Кулаковского дома культуры. Жителей ждут мастер-классы по гончарному делу, созданию кукол-оберегов, ярмарка изделий ручной работы, шахматный турнир, сдача нормативов ГТО. На концерте выступят артисты из Кулаковского дома культуры и коллективы из с. Луговое — артель "Тары-бары" и фольклорный ансамбль "Пересвет".

Организаторы подготовили для гостей праздника гигантскую раскраску — желающие смогут раскрасить Тюменскую область, разделенную на районы.

Для юных зрителей задумано шоу мыльных пузырей. Оно начнется примерно в 17 часов 45 минут. Шоу будет продолжаться и во время торжественного открытия. Также для них установят батуты.

А световое шоу братьев Непочатых стартует ближе к 21 часу 15 минутам — для его проведения необходимо, чтобы стало темно. Ожидается эффектное выступление, актеры будут выступать под музыку.

Местные школьники устроят флешмоб. Дети встанут друг за другом и составят число "75". Ожидается, что участие во флешмобе примут около 250 человек. Получившееся число снимут со второго этажа дома культуры.

Инна Пахомова