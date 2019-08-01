Уватские нефтяники поддерживают коренное население

Фото предоставлено пресс-службой «РН-Уватнефтеназ» Фото предоставлено пресс-службой «РН-Уватнефтеназ»

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Добрососедские отношения давно сложились между предприятием "РН-Уватнефтегаз" и коренными жителями уватской тайги. Очередным тому подтверждением стал традиционный облет малых деревень и стойбищ, расположенных на территории нефтегазовых месторождений, осваиваемых в рамках Уватского проекта.

Представители предприятия "РН-Уватнефтегаз", администрации Уватского района и фонда развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока побывали в стойбище Тямка, расположенном на территории Пихтового месторождения, и в деревне Ярсино, которая находится на Косухинском месторождении.

В Тямке проживают две семьи, основные занятия которых - промысел соболя, рыбалка, сбор ягод. Стойбище выглядит ухоженным и уютным. Крепкие деревянные дома, летние кухни, печь для выпечки хлеба, поднятые над землей традиционные лабазы для припасов - это чтобы медведь не забрался. Аккуратный огород, на котором растут картошка, капуста, кабачки. У берега реки пришвартованы моторные лодки. Приметы современного мира - спутниковая антенна и солнечная батарея.

Бросается в глаза практически идеальная чистота. Оно и понятно - у себя дома люди не мусорят. Даже старые ведра и тазы жители Тямки не выбрасывают - приспособили их под мини-клумбы с цветами. Мужчины соорудили самодельный спортивный уголок с турником и штангой.

"Мне приходилось бывать в больших городах - в Тюмени, в Ханты-Мансийске. Понравилось. Но жить хочется здесь. Я тут родилась, это мой дом, здесь мне лучше. И нефтяники помогают", - сказала жительница Тямки Татьяна Усанова.

Деревня Ярсино на фоне Тямки выглядит, как Москва по сравнению с Тюменью, ведь здесь проживают целых семь семей. Занятия все те же - рыбалка да охота. "Рыба ловится, все сыты, даже собакам остается. Сажаем картошку, на год хватает", - рассказал гостям старейший житель деревни Семен Иванович Ярсин.

Несмотря на внешнее благополучие, проблем у жителей стойбищ и малых деревень хватает. Большинство из них - следствие удаленности от большой Земли. И тут на выручку приходят нефтяники и районные власти.

"Реализуя масштабный Уватский проект, мы ведем целенаправленную политику по налаживанию конструктивного диалога с коренным населением. Периодические встречи с людьми помогают понять, в чем они нуждаются, и оказывать посильную помощь", - рассказала заместитель начальника управления по взаимодействию с органами власти предприятия "РН-Уватнефтегаз" Анастасия Лескина.

Например, нефтяники уже четыре года подряд организуют ярмарку, на которой коренные жители могут реализовать мясо, рыбу, изделия народных промыслов. Кроме того, в рамках ярмарки обязательно проходит диалог, на котором обитатели уватской тайги могут задать свои вопросы и получить ответы. Стали традицией и ежегодные облеты стойбищ и малых деревень. Поэтому потенциальные инциденты и недоразумения гасятся в зародыше - по-доброму, по-соседски, за круглым столом.

Неразрешимых вопросов нет. Например, в тех случаях, когда поблизости от стойбища или деревни строятся разведочная скважина или промысловый куст, коренные жители получают финансовую компенсацию.

В рамках благотворительности уватские нефтяники выделяют средства для обеспечения коренного населения лодочными моторами, снегоходами, горюче-смазочными материалами. Деньги на все эти цели распределяются под патронажем фонда развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

"Еще один серьезный вопрос касается авиаперевозок. В летнее время, если мелеют реки, у коренных жителей бывает необходимость вылететь в райцентр. Мы перевозим их вертолетами, на которых доставляются вахты на месторождения. Естественно, бесплатно. У нас давно сложились добрососедские отношения с коренным населением", - рассказала заместитель начальника управления по взаимодействию с органами власти предприятия "РН-Уватнефтегаз".

В 13 стойбищах и малых деревнях, расположенных на территории Уватского района, живут сегодня в общей сложности около двухсот человек, сообщил руководитель фонда развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Владимир Климов.

По его мнению, времена, когда при освоении месторождений нефтяники могли игнорировать интересы коренного населения, прошли безвозвратно. "Взаимоотношения между нефтяниками и коренными жителями вошли в цивилизованное русло", - подчеркнул Владимир Климов.

По объему инвестиций и значению для региональной экономики Уватский проект компании "Роснефть" - один из ведущих и самых масштабных в Тюменской области, которая отмечает в эти дни свое 75-летие.

Евгений Бабенко