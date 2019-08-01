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Уватские нефтяники поддерживают коренное население

Общество, 18:29 15 августа 2019

Фото предоставлено пресс-службой «РН-Уватнефтеназ»

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Добрососедские отношения давно сложились между предприятием "РН-Уватнефтегаз" и коренными жителями уватской тайги. Очередным тому подтверждением стал традиционный облет малых деревень и стойбищ, расположенных на территории нефтегазовых месторождений, осваиваемых в рамках Уватского проекта.

Представители предприятия "РН-Уватнефтегаз", администрации Уватского района и фонда развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока побывали в стойбище Тямка, расположенном на территории Пихтового месторождения, и в деревне Ярсино, которая находится на Косухинском месторождении.

В Тямке проживают две семьи, основные занятия которых - промысел соболя, рыбалка, сбор ягод. Стойбище выглядит ухоженным и уютным. Крепкие деревянные дома, летние кухни, печь для выпечки хлеба, поднятые над землей традиционные лабазы для припасов - это чтобы медведь не забрался. Аккуратный огород, на котором растут картошка, капуста, кабачки. У берега реки пришвартованы моторные лодки. Приметы современного мира - спутниковая антенна и солнечная батарея.

Бросается в глаза практически идеальная чистота. Оно и понятно - у себя дома люди не мусорят. Даже старые ведра и тазы жители Тямки не выбрасывают - приспособили их под мини-клумбы с цветами. Мужчины соорудили самодельный спортивный уголок с турником и штангой.

"Мне приходилось бывать в больших городах - в Тюмени, в Ханты-Мансийске. Понравилось. Но жить хочется здесь. Я тут родилась, это мой дом, здесь мне лучше. И нефтяники помогают", - сказала жительница Тямки Татьяна Усанова.

Деревня Ярсино на фоне Тямки выглядит, как Москва по сравнению с Тюменью, ведь здесь проживают целых семь семей. Занятия все те же - рыбалка да охота. "Рыба ловится, все сыты, даже собакам остается. Сажаем картошку, на год хватает", - рассказал гостям старейший житель деревни Семен Иванович Ярсин.

Несмотря на внешнее благополучие, проблем у жителей стойбищ и малых деревень хватает. Большинство из них - следствие удаленности от большой Земли. И тут на выручку приходят нефтяники и районные власти.

"Реализуя масштабный Уватский проект, мы ведем целенаправленную политику по налаживанию конструктивного диалога с коренным населением. Периодические встречи с людьми помогают понять, в чем они нуждаются, и оказывать посильную помощь", - рассказала заместитель начальника управления по взаимодействию с органами власти предприятия "РН-Уватнефтегаз" Анастасия Лескина.

Например, нефтяники уже четыре года подряд организуют ярмарку, на которой коренные жители могут реализовать мясо, рыбу, изделия народных промыслов. Кроме того, в рамках ярмарки обязательно проходит диалог, на котором обитатели уватской тайги могут задать свои вопросы и получить ответы. Стали традицией и ежегодные облеты стойбищ и малых деревень. Поэтому потенциальные инциденты и недоразумения гасятся в зародыше - по-доброму, по-соседски, за круглым столом.

Неразрешимых вопросов нет. Например, в тех случаях, когда поблизости от стойбища или деревни строятся разведочная скважина или промысловый куст, коренные жители получают финансовую компенсацию.

В рамках благотворительности уватские нефтяники выделяют средства для обеспечения коренного населения лодочными моторами, снегоходами, горюче-смазочными материалами. Деньги на все эти цели распределяются под патронажем фонда развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

"Еще один серьезный вопрос касается авиаперевозок. В летнее время, если мелеют реки, у коренных жителей бывает необходимость вылететь в райцентр. Мы перевозим их вертолетами, на которых доставляются вахты на месторождения. Естественно, бесплатно. У нас давно сложились добрососедские отношения с коренным населением", - рассказала заместитель начальника управления по взаимодействию с органами власти предприятия "РН-Уватнефтегаз".

В 13 стойбищах и малых деревнях, расположенных на территории Уватского района, живут сегодня в общей сложности около двухсот человек, сообщил руководитель фонда развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Владимир Климов.

По его мнению, времена, когда при освоении месторождений нефтяники могли игнорировать интересы коренного населения, прошли безвозвратно. "Взаимоотношения между нефтяниками и коренными жителями вошли в цивилизованное русло", - подчеркнул Владимир Климов.

По объему инвестиций и значению для региональной экономики Уватский проект компании "Роснефть" - один из ведущих и самых масштабных в Тюменской области, которая отмечает в эти дни свое 75-летие.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» ﻿

Евгений Бабенко

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# коренные малочисленные народы Севера , РН-Уватнефтегаз , Уватский проект , Уватский район

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