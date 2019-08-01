Знаменитые спортсмены приедут на фестиваль в поселок Московский

Евгений Макаренко на тренировке с детьми в Тюменской районе | Фото: из архива пресс-службы ТРО партии «Единая Россия» Евгений Макаренко на тренировке с детьми в Тюменской районе | Фото: из архива пресс-службы ТРО партии «Единая Россия»

Спортивный фестиваль пройдет в п. Московский в Тюменском районе 17 августа. Начало в 10 часов 30 минут.

Как сообщает администрация муниципального образования, в мероприятии примут участие звезды большого спорта.

Так, запланирован сеанс одновременной игры в шахматы с чемпионом мира, международным гроссмейстером Анатолием Карповым.

В рамках проекта "Формула успеха", посвященного 75-летию Тюменской области, в ДШИ "Палитра" состоятся встречи с многократным чемпионом мира и Европы по боксу Евгением Макаренко и победителем первенства Европы по гиревому спорту-2019, рекордсменом Европы Олегом Майером.

Также будут работать площадки по мини-футболу, баскетболу, можно будет сдать нормативы ГТО.