Знаменитые спортсмены приедут на фестиваль в поселок Московский
Спортивный фестиваль пройдет в п. Московский в Тюменском районе 17 августа. Начало в 10 часов 30 минут.
Как сообщает администрация муниципального образования, в мероприятии примут участие звезды большого спорта.
Так, запланирован сеанс одновременной игры в шахматы с чемпионом мира, международным гроссмейстером Анатолием Карповым.
В рамках проекта "Формула успеха", посвященного 75-летию Тюменской области, в ДШИ "Палитра" состоятся встречи с многократным чемпионом мира и Европы по боксу Евгением Макаренко и победителем первенства Европы по гиревому спорту-2019, рекордсменом Европы Олегом Майером.
Также будут работать площадки по мини-футболу, баскетболу, можно будет сдать нормативы ГТО.