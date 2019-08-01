  • 15 августа 201915.08.2019четверг
  • USD65,2032
    EUR72,9037
  • В Тюмени 19..21 С 1 м/с ветер северо-западный

Знаменитые спортсмены приедут на фестиваль в поселок Московский

Спорт, 13:48 15 августа 2019

из архива пресс-службы ТРО партии «Единая Россия» Евгений Макаренко на тренировке с детьми в Тюменской районе | Фото: из архива пресс-службы ТРО партии «Единая Россия»

Спортивный фестиваль пройдет в п. Московский в Тюменском районе 17 августа. Начало в 10 часов 30 минут.

Как сообщает администрация муниципального образования, в мероприятии примут участие звезды большого спорта.

Так, запланирован сеанс одновременной игры в шахматы с чемпионом мира, международным гроссмейстером Анатолием Карповым.

В рамках проекта "Формула успеха", посвященного 75-летию Тюменской области, в ДШИ "Палитра" состоятся встречи с многократным чемпионом мира и Европы по боксу Евгением Макаренко и победителем первенства Европы по гиревому спорту-2019, рекордсменом Европы Олегом Майером.

Также будут работать площадки по мини-футболу, баскетболу, можно будет сдать нормативы ГТО.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Анатолий Карпов , Евгений Макаренко , поселок Московский , Тюменский район

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:48 15.08.2019Знаменитые спортсмены приедут на фестиваль в поселок Московский
12:20 15.08.2019Дублеры "Тюмени" встретятся с "Торпедо"
10:19 15.08.2019Спортивная площадка ГТО откроется в Борках
09:46 15.08.2019Участники полумарафона в Салехарде пересекут полярный круг