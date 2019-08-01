Митинг к юбилею Тюменской области провели спасатели и пожарные

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

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Торжественный митинг, посвященный 75-летию со дня образования Тюменской области и противопожарной службы, состоялся у мемориала пожарным и спасателям, погибшим при исполнении служебного долга 14 августа.

"Мы собрались в этом нашем священном месте, чтобы отдать дань уважения героям, ветеранам и сотрудникам, которые сегодня несут службу на огненных рубежах региона", — сказал, открывая митинг, начальник отдела кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения Аркадий Маратканов.

Со словами благодарности к огнеборцам обратился врио начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Алексей Пархомович. Он отметил огромный вклад огнеборцев в развитие и процветание сурового края. Обращаясь к ветеранам, он заверил, что заложенные ими традиции, новые поколения будут с честью хранить и преумножать.

Ветеран пожарной охраны, участник Великой Отечественной войны Иван Афанасьев выступил перед собравшимися друзьями и коллегами. Он рассказал о том, как впервые узнал о создании Тюменской области.

"Это было на первом Украинском фронте. Боев не было, шло переформирование. Мне в руки попала газета "Правда". В ней большими буквами заголовок о создании Тюменской области. Со мной рядом сидели Костя Колесников из деревни Черная речка Курганской области и тюменец Гриша Мысовских. "О! Тюменская область! Ура!" – закричали ребята и начали меня качать. Было радостно прочитать про родные края и большие перемены, которые, несмотря на войну, проводило правительство в стране, укрепляя ее экономический потенциал. Я горжусь нашей областью и службой, которая в невероятно сложных условиях создавала защиту от огня на огромных территориях", — подчеркнул Иван Афанасьев.